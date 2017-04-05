Трамп изменил отношение к Асаду после сообщения о химических атаках

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он поменял свое отношение к режиму Башара Асада после сообщений о химической атаке в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эта информация вывела конфликт на новый уровень, при учете аналогичных атак в прошлом. Он назвал произошедшее неприемлемым.

Ранее сообщалось, что 4 апреля в провинции Идлиб якобы произошла химическая атака на местное население. США возложили ответственность за удар на правительство Сирии.

По сообщению Минобороны РФ сирийская авиация просто нанесла удар по складам с химическими припасами. По данным ведомства, предприятие поставляло оружие, в том числе и химическое, для боевиков.