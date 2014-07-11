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11 июля 2014, 00:01

В подземных переходах метро появятся банкоматы

Сбербанк метро торговля транспорт Банк Москвы банкоматы метрополитен подземные переходы магазины фастфуд почтоматы Росбанк

Фото: департамент транспорта

В подземных переходах метрополитена появятся банкоматы, сообщил M24.ru источник в московской мэрии. В концепции департамента транспорта "Новые подходы по управлению арендными отношениями коммерческих объектов Московского метрополитена" (есть в распоряжении M24.ru) говорится, что разработан новый вид торговых галерей в переходах метро. В частности, там появятся автоматизированные зоны самообслуживания, включающие банкоматы, почтоматы, терминаты оплаты связи, киоски-роботы с напитками и снэками, цветочные магазины и аппараты с прессой, а также небольшие торговые павильоны площадью 6 - 12 кв. метров. Эксперимент по установке таких зон самообслуживания могут провести на станции "Зябликово". Тендер на выбор операторов будет объявлен до конца года, о своем желании поставить банкоматы в переходах уже заявили "Сбербанк" и "Банк Москвы".

На сегодняшний день банкоматы устанавливаются только в вестибюлях станций. Сегодня в подземке стоит 250 банкоматов трех кредитных организаций - "Росбанк", "Сбербанк" и "Банк Москвы".
При этом число банкоматов в вестибюлях уменьшается из-за установки билетных автоматов. Кроме того, до конца года на каждой станции будут организованы досмотровые зоны, которые также вытеснят из вестибюлей инфраструктуру.

Фото: департамент транспорта

В целом, согласно концепции департамента транспорта, коммерческие площади в подуличных переходах могут быть увеличены с текущих 12 тысяч кв. метров до 15 тыс. кв. метров. Из них около 5 тысяч кв. метров могут быть реализованы в крупном формате. Речь идет о павильонах площадью 15 - 40 кв. метров под единым фасадом - это будут киоски с фастфудом, бытовыми услугами, одеждой и обувью, салоны сотовой связи, мелкой электроники, книжные, цветочные киоски. Их будут, в основном, ставить на новых станциях, а также на транспортных узлах с крупными переходами - например, "Театральная", "Чеховская", "Александровский сад". В большинстве переходов, находящихся в спальных районах, облагородят существующие киоски, а также поставят новые, но мелкого формата - 4 - 15 кв. метров. Там же появятся и автоматизированные зоны самообслуживания.

На данный момент коммерческая деятельность организована на 135 станциях метро: в 76 вестибюлях и 135 подуличных переходах. Департамент разрабатывает новую матрицу торговли для каждой станции, то есть выбор продуктов определят с учетом потребительского спроса и возможностей станции.

Напомним, на пяти станциях метро осенью 2014 года начнется эксперимент по созданию торговых галерей. Первые точки откроют в подуличных переходах станций "Новокосино", "Лермонтовский проспект", "Строгино", "Выставочная" и "Деловой центр". Всего планируется обустроить 96 станций и подуличных переходов, на благоустройство этих территорий и на систему навигации власти потратят 3,5 миллиарда рублей. Ginza Project, выигравшая пилотный проект по развитию торговли в вестибюле метро "Новокосино", будет развивать семь павильонов общей площадью 193 кв. метра. Арендная ставка по итогам аукциона составит от 15,4 тысячи рублей до 19,1 тысячи рублей за 1 кв. метр. Договор с компанией заключен на три года. Все новые павильоны будет запрещено сдавать в субаренду.

Московские кредитные организации с воодушевлением восприняли идею поставить в переходах метро банкоматы.

Руководитель пресс-службы московского филиала Сбербанка Юлия Шелегова отметила, что сейчас в вестибюлях станций установлено 47 банкоматов, сам банк заинтересован в участии в аукционе, если он будет объявлен . "Мы стремимся представлять свои услуги в местах, максимально удобных для наших клиентов, безусловно, метрополитен - это одно из таких мест", - отметила она.

Руководитель пресс-службы Банка Москвы Ольга Воробьева отметила, что сейчас в вестибюлях метро расположено 73 банкомата, а также 15 банкоматов в мини-отделениях Банка Москвы в подземке.
"Для Банка Москвы данное предложение интересно, мы намерены принимать участие в тендере. Банк готов установить требуемое в тендере количество банкоматов, однако, места размещения будут рассматриваться индивидуально", - отметила она.

В "Росбанке" не ответили на запрос M24.ru.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что расширение возможностей по размещению банкоматов должно заинтересовать кредитные организации. "Интереснее будет располагать банкоматы там, где большие пассажирские потоки – там будет больший спрос", - отметил он.

По мнению эксперта, в каждом переходе может быть быть по два - три банкомата. "Однако все будет зависеть от территориального расположения и пассажиропотока", - сказал он.

Финансовый омбудсмен РФ, член комитета по финансовым рынкам Госдумы Павел Медведев полагает, что не всем банкам будет интересно ставить свои банкоматы в переходах. "Это зависит от наличия офисов и отделений вблизи станции метро. Сейчас в метрополитене представлены три банка, но я не слышал жалоб в антимонопольную службу по поводу того, что в метро сложно попасть. Просто это три крупные банка, и у них много клиентов", - сказал он.

По словам Медведева, те банкоматы, которые поставят в переходы, нужно обеспечить системой видеонаблюдения и охраной.

Марина Курганская, Наталья Савельева

Сюжет: Проекты

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