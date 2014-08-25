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Фестивали

25 августа 2014, 17:53

Спектакли в режиме нон-стоп покажут на фестивале "Театр. Избранное"

Сад имени Баумана Театр. Избранное телеканал Москва 24 фестивали и праздники

Фото: vk.com/album

Фестиваль "Театр. Избранное", организованный телеканалом "Москва 24", пройдет в саду имени Баумана 14 сентября. С полудня и до самого вечера в режиме нон-стоп зрителям будут показывать спектакли лучших театральных коллективов города. Проект объединит два направления: уличное искусство и академический репертуарный театр.

Так, на площадках под открытым небом артисты "Школы современной пьесы" покажут спектакль "Вредные советы" по произведению Григория Остера, солисты "Геликон-Оперы" исполнят советские хиты, компания Dialogue Dance привезет из Костромы премьеру – "Неопровержимые", а первопроходцы в области альтернативных постановок – коллектив "черноеНЕБОбелое" - выступят с фантасмагорическими перформансами.

Посетителей сада имени Баумана ждут зажигательный степ от "Тапер-шоу", синтез музыки, танца и драматического искусства от студии SoundDrama, перформанс на ходулях от цирковых и драматических актеров "Высокие Братья" и свадебная буффонада от Liquid Theatre.

"Поскольку мы хотим представить как можно больше коллективов, то дали всем ограничение – выступать не больше часа. Получается, что из спектаклей выбирают только самое лучшее. Все театры кроме из Liquid Theatre и "Высоких братьев" переносят свои спектакли в новое пространство и меняют их. Мы сознательно не строим дополнительных сцен. Наши спектакли будем показывать на двух стационарных сценах сада", - рассказал режиссер фестиваля Юрий Алесин.

Начало фестивалю "Театр. Избранное" положила одноименная программа на телеканале "Москва 24". Вот уже два сезона подряд зрителям показывают работы знаменитых московских театральных режиссеров. Участие в проекте приняли руководитель "Геликон-Оперы" Дмитрий Бертман, основатель Творческой лаборатории Дмитрий Крымов, актер Вадим Демчог. Часть трансформированных под формат телепрограммы постановок покажут на фестивале.

Еще один сюрприз – в рамках фестиваля сад имени Баумана превратится в огромную телестудию. Дело в том, что организаторы проекта решили поэкспериментировать с синтезом театра и телевидения. Пока одни зрители будут наблюдать за выступлениями артистов, другие смогут попробовать себя в роли телевизионных ведущих. Для этого по всему саду расставят камеры и большие экраны. Самых талантливых покажут в вечернем эфире телеканала "Москва 24".

В день фестиваля организуют мастер-класс по технике речи, конкурс на лучший сценический образ, прямые трансляции спектаклей и световое шоу.

Вход на мероприятие бесплатный.

Сюжет: Бесплатная Москва

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