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Жизнь в мире

17 июля 2014, 09:36

США усилили санкции против России

США санкции жизнь в мире

Барак Обама. Фото: ИТАР-ТАСС

Соединенные Штаты Америки в ночь на четверг ввели новые санкции против России. В санкционном списке Госдепартамента США оказались "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Роснефть" и нефтяной терминал в Феодосии, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, под санкции попал российский концерн "Калашников". Решение об усилении "мер воздействия" на Россию было принято в связи с "отсутствием деэскалации конфликта на Украине", говорится в заявлении Белого дома. В пакет дискриминационных мер включены и санкции в отношении ряда российских чиновников.

Меры, принятые против российских банков и компаний, подразумевают запрет на получение американских кредитов на срок более чем три месяца. В Госдепе убеждены, что кредитные организации, лишенные финансирования подобного рода, вынуждены будут обращаться за помощью к Центробанку.

Президент США Барак Обама, комментируя новый пакет санкций против России, заявил, что "действия Москвы ослабят экономику России и усилят ее мировую изоляцию".

В свою очередь, президент России Владимир Путин напомнил американским партнерам, что любые дискриминационные меры имеют эффект бумеранга, а также наносят серьезный ущерб российско-американским отношениям.

Евросоюз же пока не принял решение о введении новых санкций против России. Ожидается, что даже в случае принятия такого решения, санкции ЕС будут гораздо мягче, чем американские.

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