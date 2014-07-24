Агитматериалы кандидатов в Мосгордуму будут публиковать около 80 СМИ

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Около 80 различных СМИ в столице готовы разместить у себя агитационные материалы кандидатов в депутаты Мосгордумы на платной основе, сообщает официальный сайт Мосгоризбиркома.

Так, среди телеканалов в списке значатся "Москва 24" и "Москва Доверие", "Дождь", "Lifenews", "РБК ТВ" и "Троицкая телерадиокомпания".

Готовы продать свое эфирное время радиостанции "Москва FM", "Радио Москвы", "Русская служба новостей", "Best FM", "Ретро FM", "Europa Plus", "Радио 7", "Rock FM", "Дорожное радио", "Юмор FM", "Авторадио" и другие.

Размещать агитматериалы на платной основе согласны также в газетах: "Новая газета", "Ведомости", "Известия", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", "РБК Daily", "Советский спорт", "Московская правда", "Аргументы недели", "Жизнь", "Мой район" и другие.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".