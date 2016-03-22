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22 марта 2016, 16:46

LIVE: московский омбудсмен – о работе с несовершеннолетними

СИЗО социальная защита омбудсмены прямые трансляции права человека смотреть онлайн на m24.ru

24 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Итоги совместной работы уполномоченного по правам человека с управлением Федеральной службы исполнения наказания по городу Москве за 2015 год и задачи на 2016 год".

Речь пойдет об условиях содержания в следственных изоляторах, профилактике преступлений и просветительской работе с несовершеннолетними. Мероприятие приурочено к Международному дню права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

На пресс-конференции выступят:

  • уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева;
  • московский омбудсмен, начальник управления Федеральной службы исполнения наказания, генерал-майор внутренней службы Игорь Клименов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 24 марта в 11:00
  • Что: обсуждение прав человека
  • Кто: Татьяна Потяева, Игорь Клименов
  • Кому смотреть: москвичам
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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