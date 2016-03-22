LIVE: московский омбудсмен – о работе с несовершеннолетними

24 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Итоги совместной работы уполномоченного по правам человека с управлением Федеральной службы исполнения наказания по городу Москве за 2015 год и задачи на 2016 год".

Речь пойдет об условиях содержания в следственных изоляторах, профилактике преступлений и просветительской работе с несовершеннолетними. Мероприятие приурочено к Международному дню права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

На пресс-конференции выступят:



уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева;

московский омбудсмен, начальник управления Федеральной службы исполнения наказания, генерал-майор внутренней службы Игорь Клименов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.