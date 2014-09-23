Волонтеры портала "Наш город" за четыре месяца провели пять тысяч проверок

Фото: ИТАР-ТАСС
На портале "Наш город" зарегистрировано 2,3 тысячи волонтеров. За 4 месяца они провели около 5 тысяч проверок, сообщила во время пресс-конференции во вторник заммэра, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.
Она добавила, что москвичи с помощью портала теперь смогут пожаловаться в том числе на работу столичных магазинов.
Напомним, правительство Москвы во вторник подписало соглашение о сотрудничестве с Роспотребнадзором.
Через портал "Наш город" можно будет отправлять жалобы на нарушение санитарных требований торговли и продажу просроченных продуктов. Там появится карта проблемных магазинов. Информацию для городского портала предоставит непосредственно Роспотребнадзор.
На карте будут отмечены магазины, к которым у Роспотребнадзора имеются претензии, например, по нарушению санитарных норм. Таким образом, жители Москвы смогут отправлять информацию о продаже в магазинах просроченных товаров. Сообщения, отправляемые в Роспотребнадзор, не будут анонимными – житель должен будет указать адрес своей электронной почты. Сообщения по поводу нарушений торговли будут обрабатываться в течение 30 дней. К жалобам обязательно должно прилагаться фото.
Геоинформационный портал "Наш город" создан по инициативе Сергея Собянина осенью 2011 года. Портал предоставляет москвичам возможность получать информацию о деятельности органов власти, контролировать качество проводимых работ, указывать на незаконное размещение объектов и сообщать о выявленных нарушениях, а также другие услуги.
Весной этого года на портале проходил конкурс по набору волонтеров. Волонтеры могу самостоятельно выявлять проблемы, определять их важность, ставить задачи городским службам, контролировать ход выполнения и оценивать конечный результат, а также продвигать свои инициативы и участвовать в различных мероприятиях. В апреле пользователи портала также получили возможность накапливать баллы и получать звания за свою активность на сайте.