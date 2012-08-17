Участником ДТП на Кутузовском мог быть священник

ИТАР-ТАСС

Русская православная церковь ожидает официальных результатов расследования обстоятельств ДТП на Кутузовском проспекте, произошедшего в ночь на 16 августа, участником которого, предположительно, стал иеромонах Илия (Семин).

В случае подтверждения причастности священника к ДТП, в результате которого погибли два человека, он будет запрещен в священнослужении, а если установят его виновность, - лишен сана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя управделами Московской патриархии архимандрита Савву.

Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на четверг в районе дома 30 по Кутузовскому проспекту. Водитель внедорожника Mercedes G-Wagen, следуя в сторону области, врезался в полимерные блоки, ограждающее место проведения дорожных работ, сбил трех человек, после чего машину отбросило, и она столкнулась с такси.

Водитель Mercedes, возможно, находившийся в состоянии шока, с места инцидента скрылся.

В результате ДТП погибли двое дорожных рабочих, еще один был госпитализирован. Водитель и пассажир такси, также получившие травмы, от госпитализации отказались.

Если подтвердится, что участником или виновником аварии является иеромонах Илия, это будет вторым скандальным ДТП с участием священника за последние три недели. Напомним, 1 июля около 23.30 на Зацепском валу автомобиль BMW с дипломатическими номерами столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего BMW отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в иномарку Toyota.

BMW управлял, по предварительным данным, настоятель храма Святого Пророка Илии в Обыденском переулке игумен Тимофей (Алексей Подобедов), который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Игумен отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя.

Авария получила широкий общественный резонанс, особенно после того, как глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что священник управлял автомобилем как частное лицо, и Русская православная церковь не может отвечать за его действия.