Фото: ТАСС/Сергей Виноградов
В столице началась реконструкция Политехнического музея. Обновленное здание Политеха откроется в 2018 году, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
В ходе реконструкции музей разделят на два сектора: "Музей-парк" и "Классический музей".
В первом расположатся:
- зона погрузки и ожидания прибывших коллекций;
- временные хранилища и выставки;
- лектории;
- "Площадь и Улица инноваций" - реконструированные внутренние дворы;
- центры юных инноваторов;
- ресторан и бар;
- музейный буфет;
- сувенирный киоск;
- административно-учебная зона с библиотекой, читальными залами, лабораториями, офисами и реставрационной мастерской.
Второй сектор включит:
- Большую аудиторию на 700 мест;
- фойе лектория и Большой аудитории;
- "Галерею Материи";
- "Галерею Энергии";
- "Галерею Информации";
- химическую лабораторию.
Часть новых выставочных помещений оборудуют на чердаке музея.
Музей реконструируется за счет федерального бюджета. "Все работы выполняются в строгом соответствии с проектом с учетом реставрационного задания и разрешения на реконструкцию, выданного Мосгорнаследием", - подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Как пояснили M24.ru в пресс-службе Политеха, сейчас музей работает на трех площадках: на ВДНХ, в технополисе "Москва" и в культурном центре "ЗИЛ".
На временной экспозиции под названием "Россия делает сама" на ВДНХ можно ознакомиться с историей и современностью российской науки и отечественных изобретений.
Большая часть предметов из постоянных экспозиций и хранилищ музея переехала в технополис "Москва" на Волгоградском проспекте. Там работает выставка "Открытые фонды".
Лекторий и детская научная лаборатория Политехнического музея ждут посетителей в КЦ "ЗИЛ".
В 1907 году в музее открылась Большая аудитория, которая вскоре превратилась в важную публичную площадку Москвы. Здесь демонстрировались научные опыты, проводились лекции, диспуты, конференции и литературные вечера. В разное время в Большой аудитории выступали Нильс Бор, Илья Мечников, Климент Тимирязев, Александр Блок, Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава и другие выдающиеся ученые, писатели и поэты. Позже аудитории присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.
Фонд музея насчитывает более 220 тысяч единиц хранения. Экспонаты разделены на 150 коллекций, среди которых преобладают научно-технические, дающие информацию об основных этапах и направлениях развития различных видов техники. Самыми известными среди них являются коллекция транспортных средств, коллекция "Радиоэлектроника и связь" и собрание вычислительной техники.