Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культурное наследие

20 января 2015, 16:57

Началась реконструкция Политехнического музея

Политехнический музей реконструкция проекты культурное наследие

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

В столице началась реконструкция Политехнического музея. Обновленное здание Политеха откроется в 2018 году, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

В ходе реконструкции музей разделят на два сектора: "Музей-парк" и "Классический музей".

В первом расположатся:

  • зона погрузки и ожидания прибывших коллекций;
  • временные хранилища и выставки;
  • лектории;
  • "Площадь и Улица инноваций" - реконструированные внутренние дворы;
  • центры юных инноваторов;
  • ресторан и бар;
  • музейный буфет;
  • сувенирный киоск;
  • административно-учебная зона с библиотекой, читальными залами, лабораториями, офисами и реставрационной мастерской.

Второй сектор включит:

  • Большую аудиторию на 700 мест;
  • фойе лектория и Большой аудитории;
  • "Галерею Материи";
  • "Галерею Энергии";
  • "Галерею Информации";
  • химическую лабораторию.

Часть новых выставочных помещений оборудуют на чердаке музея.

Музей реконструируется за счет федерального бюджета. "Все работы выполняются в строгом соответствии с проектом с учетом реставрационного задания и разрешения на реконструкцию, выданного Мосгорнаследием", - подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе Политеха, сейчас музей работает на трех площадках: на ВДНХ, в технополисе "Москва" и в культурном центре "ЗИЛ".

На временной экспозиции под названием "Россия делает сама" на ВДНХ можно ознакомиться с историей и современностью российской науки и отечественных изобретений.

Большая часть предметов из постоянных экспозиций и хранилищ музея переехала в технополис "Москва" на Волгоградском проспекте. Там работает выставка "Открытые фонды".

Лекторий и детская научная лаборатория Политехнического музея ждут посетителей в КЦ "ЗИЛ".

Политехнический музей был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В пополнении фондов участвовали члены Общества - профессора Московского университета Григорий Щуровский, Анатолий Богданов и другие.

В 1907 году в музее открылась Большая аудитория, которая вскоре превратилась в важную публичную площадку Москвы. Здесь демонстрировались научные опыты, проводились лекции, диспуты, конференции и литературные вечера. В разное время в Большой аудитории выступали Нильс Бор, Илья Мечников, Климент Тимирязев, Александр Блок, Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава и другие выдающиеся ученые, писатели и поэты. Позже аудитории присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Фонд музея насчитывает более 220 тысяч единиц хранения. Экспонаты разделены на 150 коллекций, среди которых преобладают научно-технические, дающие информацию об основных этапах и направлениях развития различных видов техники. Самыми известными среди них являются коллекция транспортных средств, коллекция "Радиоэлектроника и связь" и собрание вычислительной техники.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать