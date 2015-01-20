Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

В столице началась реконструкция Политехнического музея. Обновленное здание Политеха откроется в 2018 году, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

В ходе реконструкции музей разделят на два сектора: "Музей-парк" и "Классический музей".

В первом расположатся:

зона погрузки и ожидания прибывших коллекций;

временные хранилища и выставки;

лектории;

"Площадь и Улица инноваций" - реконструированные внутренние дворы;

центры юных инноваторов;

ресторан и бар;

музейный буфет;

сувенирный киоск;

административно-учебная зона с библиотекой, читальными залами, лабораториями, офисами и реставрационной мастерской.

Большую аудиторию на 700 мест;

фойе лектория и Большой аудитории;

"Галерею Материи";

"Галерею Энергии";

"Галерею Информации";

химическую лабораторию.

Второй сектор включит:Часть новых выставочных помещений оборудуют на чердаке музея.

Музей реконструируется за счет федерального бюджета. "Все работы выполняются в строгом соответствии с проектом с учетом реставрационного задания и разрешения на реконструкцию, выданного Мосгорнаследием", - подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе Политеха, сейчас музей работает на трех площадках: на ВДНХ, в технополисе "Москва" и в культурном центре "ЗИЛ".

На временной экспозиции под названием "Россия делает сама" на ВДНХ можно ознакомиться с историей и современностью российской науки и отечественных изобретений.

Большая часть предметов из постоянных экспозиций и хранилищ музея переехала в технополис "Москва" на Волгоградском проспекте. Там работает выставка "Открытые фонды".

Лекторий и детская научная лаборатория Политехнического музея ждут посетителей в КЦ "ЗИЛ".