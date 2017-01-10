Четыре человека погибли в Подольске при утечке газа

Фото: m24.ru

Жильцов дома в Подольске эвакуировали из-за утечки газа, передает корреспондент m24.ru.

ЧП произошло в доме № 54А по улице Кирова. По словам корреспондента, на месте несколько машин скорой помощи и МЧС.

В результате инцидента четыре человека погибли, восемь человек отравились.

По информации Следственного комитета по Московской области, на месте ЧП найдены тела трех человек: двух мужчин и женщины. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

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