Четыре человека погибли в Подольске при утечке газа

Фото: m24.ru
Жильцов дома в Подольске эвакуировали из-за утечки газа, передает корреспондент m24.ru.
ЧП произошло в доме № 54А по улице Кирова. По словам корреспондента, на месте несколько машин скорой помощи и МЧС.
В результате инцидента четыре человека погибли, восемь человек отравились.
По информации Следственного комитета по Московской области, на месте ЧП найдены тела трех человек: двух мужчин и женщины. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.