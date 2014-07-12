Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Подмосковье

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Днем 11 июля в Воскресенском районе Московской области автомобиль "Лада" врезался в столб линии электропередачи. В результате инцидента два человека погибли и еще трое пострадали.

Как отметили в МВД РФ, 43-летний житель города Раменское не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в столб, сообщает "Интерфакс".

В ДТП погибли водитель автомобиля и пассажирка. Троих пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу.