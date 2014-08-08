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Свежая пресса

08 августа 2014, 11:39

Треть работников "Почты России" сократят в течение 10 лет

Почта России сокращения работники свежая пресса

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу 2023 года "Почта России" планирует сократить треть работников, пишет "Коммерсантъ".

Штат компании уменьшат с 350 до 276 тысяч человек. При этом увольнения не коснутся почтальонов и работников отделений, а затронут низкоквалифицированные рабочие места, которые планируется автоматизировать. Кроме того, уменьшение численности персонала произойдет из-за того, что ряд сотрудников выйдет на пенсию.

Скорость работы почты от этого только выиграет, считает замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев: производительность увеличится за счет автоматизации и повышения квалификации. А средняя зарплата в "Почте России" увеличится вдвое – согласно отчету ФГУП за 2013 год, она составила 16,7 тысячи, а до 2018 года ее планируется поднять до 37 тысяч.

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Кстати, в 2013 году произошло массовое сокращение сотрудников американской почтовой службы - USPS. Компания уволила 37 тысяч постоянных сотрудников и наняла вместо них 26 тысяч работников с временным контрактом, почасовой оплатой и без значимых льгот. Правда, штат американской почты в 1,7 раза больше, чем российской.

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