Парад Победы и репетиции покажут онлайн с помощью камер

"Утро": Парад Победы можно будет увидеть в режиме онлайн

Московские власти планируют транслировать онлайн на портале “Окно в город” репетицию и парад, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом M24.ru сообщила представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Елена Новикова. По ее словам, можно будет проследить за проездом техники от Ходынского поля до Красной площади. В рамках сервиса организуют виртуальный маршрут движения техники, чтобы пользователи могли переключаться между разными камерами. Новикова отметила, что проект “Окно в город” будет специализироваться на событийных мероприятиях в Москве. Уже в феврале можно будет проследить за масленичными гуляньями в разных районах города.

“Мы планируем показать на сервисе “Окно в город” и репетицию парада, и сам парад, - рассказала Новикова. - Москвичам это должно понравиться, так как будет очень красиво. Обычно на Красную площадь едет достаточно длинная вереница техники, поэтому в разное время с одной и той же камеры можно будет посмотреть на разные военные машины”.

Трансляцию с портала "Окно в город" смогут использовать и москвичи, которые придут просмотреть на мероприятие своими глазами. С помощью сервиса можно будет узнать, что техника выехала и успеть подойти в нужное место. Проход военных машин начнут показывать с самого начала - с момента выезда с Ходынского поля. Дальше она обычно движется по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам и прибывает на Красную площадь.

“Проект сейчас находится в работе, - отметила Новикова, - Его нужно будет согласовать с ФСО. Но проблем с этим быть не должно, поскольку сервис делается на уже существующих камерах. Мы заранее предупредим все службы, какие камеры будут использоваться для трансляции. Если в какой-то момент камера понадобится нашим основным пользователям - сотрудникам правоохранительных органов и ЖКХ, то преимущество в использовании будет отдано им. Например, им может понадобиться повернуть камеру или увеличить изображение. Тогда камера отключится от трансляции и перейдет к ним в распоряжение”.

В отличие от просмотра парада Победы по телевизору, пользователь портала “Окно в город” сможет сам выбрать, с какой точки ему наблюдать за торжественным мероприятием. По федеральным каналам видеотрансляцию парада будут показывать более крупным планом, но на что именно смотреть, решит оператор.

Представитель IT-департамента добавила, что ведомство продолжит развивать сервис “Окно в город”. На нем будут транслироваться и другие событийные мероприятия, например, с 16 по 22 февраля на портале можно будет наблюдать за масленичными гуляньями.

Cервис "Окно в город" Cервис "Окно в город" был запущен в декабре прошлого года. С его помощью москвичи смогли оценить загруженность городских катков, рождественских ярмарок, пешеходных зон и музеев в новогодние праздники. Сервис дает горожанам доступ к системе городских камер видеонаблюдения. Подключиться к трансляции может любой пользователь интернета. В январе москвичи могли с помощью сервиса наблюдать за крещенскими купаниями. Власти транслировали изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели. Городская система видеонаблюдения включает в общей сложности порядка 140 тысяч камер. Сервис “Окно в город” использует те камеры, которые уже есть в городе. При этом поворачивать камеру и пользоваться зумом для увеличения картинки пользователи не могут, эти возможности есть только у правоохранительных органов и городских служб.





Руководитель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов считает, что москвичам будет интересно посмотреть на парад с начала до конца по интернету, тем более что в этом году отмечается 70-летний юбилей Победы. “Сервис даст возможность наблюдать за проходом техники, не вставая с кровати, - отметил депутат. - Этой услугой воспользуются те, кто не захочет толпиться на Тверской или на Красной площади. Это могут быть и дети, люди среднего и пожилого возраста. При этом число желающих посмотреть на парад своими глазами не уменьшится. Наоборот, присутствующие смогут с помощью телефона увидеть парад и онлайн, и офлайн”.

По мнению председателя общественной организации “Гражданская безопасность” Сергея Гринина, уровень безопасности при проведении Парада Победы из-за видеотрансляции не снизится. “Это открытое торжественное мероприятие, которые можно наблюдать с любой интересной точки", - отметил он. По его словам, ощущения от просмотра парада лично, по телевизору или через камеру будут разными. "Когда рядом с тобой проезжает тяжелая техника, чувствует ее энергетика, трясется земля под ногами и дух захватывает, - сказал эксперт. - А если смотреть с камер, которые находятся на высоте, то видна панорама, ряды движущейся техники, у которых есть своя геометрия”. По словам эксперта, этот сервис также может быть интересен жителям регионов, которым далеко ехать в Москву, а посмотреть на юбилейный парад Победы хочется со всех сторон.

Анастасия Мальцева