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31 июля 2012, 11:27

Видеокамеры зафиксировали более 1 млн нарушений на дорогах

ПДД видеонаблюдение нарушения

ИТАР-ТАСС

Фото- и видеокамеры, установленные на дорогах Москвы, зафиксировали 1 млн 156 тыс. нарушений правил дорожного движения за первое полугодие 2012 года. Более всего водители нарушают скоростной режим – более 1 млн случаев. Выездов на выделенную полосу для пассажирского транспорта было зафиксировано более 140 тысяч, передает РИА Новости.

В частности, с 20 по 26 июля на дорогах столицы скоростной режим превышался 49 тыс. 822 раза, выехали на выделенную полосу – 4 тыс. 797 водителей.

Что касается "парконов" – специальных автомобилей, фиксирующих в автоматическом режиме нарушения правил парковки, то с 1 июня по 26 июля ими были зафиксированы 31 тыс. 641 нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

Напомним, до конца этого года на московских дорогах установят 700 видеокамер, которые позволяют отслеживать дорожную обстановку, а к концу 2013 года количество таких устройств увеличится до 1 тыс. 900 штук.

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