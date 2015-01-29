Сегодня в СМИ: оружейный закон и магистраль Москва-Казань

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Вернуть изъятые права можно будет вдвое быстрее

Водители, лишенные прав за нарушения ПДД, смогут досрочно вернуть удостоверение. Это предусмотрено законопроектом, внесенным в Госдуму, пишет "Коммерсант". Решение о возврате прав суд будет принимать исходя из "примерного поведения" гражданина, возмещения вреда после ДТП и отсутствия других нарушений. Воспользоваться нововведением можно будет лишь после того, как истечет половина назначенного срока лишения. Эксперты говорят, что на практике норму применить будет довольно сложно.

Главная проблема, считают эксперты, в технологии принятия решений. "Доказать примерное поведение в суде невозможно, – считает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. – Кто сможет выдать справку — жена или участковый? Если говорить о нарушениях, которые должен учитывать суд, то что может нарушить водитель, которому вообще запрещено садиться за руль?"

Продлен арест организатора захвата центра на Дубровке

28 января Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Пресненского суда о продлении ареста одному из предполагаемых организаторов захвата Театрального центра на Дубровке в 2002 году – 41-летнему уроженцу Чечни Хасану Закаеву. Об этом сообщает "Коммерсант". Последние 12 лет он числился в розыске, а в декабре прошлого года СКР объявил о его задержании в Крыму. Участники процесса дело не комментируют, поскольку его материалы сразу же были засекречены.

Анализ на наркотики в школе могут сделать принудительным

В рамках борьбы с распространением наркомании предлагаются все более жесткие меры, передает "Коммерсант". В начале недели Минздрав принял новый порядок тестирования учащихся на наркотики, по которому результаты обследования будут заноситься в медкарту. Теперь в Госдуму внесен законопроект, дающий полиции и школе право отправлять ребенка "со странным поведением" сдавать анализы без согласия родителей. Идею поддерживают и в Мосгордуме, а эксперты считают, что эта инициатива нарушает Конституцию.

В оружейный закон предложены важные поправки

Владелец незаконного оружия, решивший добровольно сдать это оружие в полицию, может быть освобожден как от уголовной, так и административной ответственности, пишет "Российская газета". Депутаты предлагают устранить явную нестыковку в оружейном законодательстве: уголовная ответственность при добровольной сдачи оружия снимается, а административная – остается.

В новом законопроекте речь идет о снятии с такого добровольца возможного административного наказания - весьма немаленького штрафа, изъятия ствола или, скажем, запрета на какой-то срок владеть гражданским огнестрельным оружием.

Теоретически получается, что такого человека за незаконный оборот, хранение или перевозку оружия уже не посадят – об этом недвусмысленно сказано в статье 222 Уголовного кодекса России. А вот оштрафовать все еще вполне могут.

Сразу оговоримся: освобождение от ответственности возможно только при условии, что с применением этого оружия не было совершено преступление, тем более - убийство. Опять же, речь идет именно о добровольной сдаче, а не об изъятии или конфискации. Тут уж "светит" совсем другая статья. Вообще же, за незаконный оборот оружия можно схлопотать 8 лет тюрьмы.

Поезда полетят в Казань со скоростью 400 километров в час

Три типа поездов планируется пустить по новой высокоскоростной магистрали Москва-Казань, сообщает "Российская газета". Это будут не только те, что могут развивать скорость до 400 километров в час, но и поезда дальнего следования и пригородные экспрессы.

Отправляться они будут не только с Курского вокзала. Этот вокзал станет базовым для поездов, идущих в Казань. Но проект создания вокзала на Каланчевской станции, которая находится рядом с Ленинградским вокзалом (откуда идут Сапсаны на Питер) тоже обсуждается. "Каланчевку" могут сделать основным вокзалом для всех высокоскоростных поездов. Сейчас идут переговоры со столичными властями.

Жалобы на шумных соседей можно будет подать по интернету

Министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект, прописывающий порядок использования электронных документов в делах об административных правонарушениях, передает "Российская газета". Согласно проекту, на официальных сайтах судов, правоохранительных ведомств, различных государственных инстанций, уполномоченных заводить административные дела, должны появиться специальные окна для приема жалоб на возможных правонарушителей.

В теории даже на шумных соседей можно будет написать на сайт ближайшего отделения полиции. Однако, как поясняют эксперты, факт нарушения тишины кто-то должен зафиксировать. Так что вернее будет все-таки вызвать наряд. Если соседи не успокоятся от вида полицейских, то дальше рискуют ответить по всей строгости. Однако в некоторых случаях необходимости срочно что-то зафиксировать нет, надо просто добиться, чтобы соответствующие инстанции начали проверку. Сегодня в таких случаях надо прийти туда и подать официальную жалобу. Завтра будет достаточно направить официальное электронное письмо.

Между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом появится научно-технологическая долина МГУ

На территории более чем 240 гектаров в престижном районе между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом к концу 2018 года должна возникнуть научно-технологическая долина МГУ. Об этом сообщает РБК. Кроме учебных корпусов и общежитий там может быть построено как минимум 550 тысяч квадратных метров жилья. Подготовка проекта идет уже полтора года, но в конце 2014 года замысел обрел формальный статус. 25 декабря Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект планировки перспективной территории университета.

Паркоматы и эвакуаторы весной этого года появятся в первых трех городах Подмосковья

Вслед за Москвой Подмосковье также объявило о своем решении брать за парковку в определенных городских зонах плату. Первые паркоматы появятся уже весной этого года в Химках, Одинцове и Балашихе, передает MK.ru.

Уже решено, в каких городских зонах в первую очередь могут появиться паркоматы. Это центр города, там, где сосредоточены места работы и отдыха, рекреационные зоны, транспортно-пересадочные узлы. А вот в спальных районах, вроде Павшинской Поймы, строить платные парковки не собираются, хотя там количество машин просто зашкаливает. Зато власти будут строже спрашивать с застройщиков, которые обязаны сдавать новостройки с вместительными парковками. Новый градостроительный норматив: на каждую квартиру полагается одно машино-место.