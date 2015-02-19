Водителей начнут штрафовать за перекрытие проезжей части из-за "легких" ДТП

Участников мелких ДТП начнут штрафовать за "затруднение проезда"

С 1 июля 2015 года водителей, которые при небольшой аварии оперативно не покинут проезжую часть, будут штрафовать. Об этом M24.ru рассказал замруководителя департамента транспорта Андрей Корнеев. По его словам, с 1 июля вступают в силу поправки в ПДД, предусматривающие административную ответственность за "затруднение проезда", если в ДТП пострадали только машины. Как пояснил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, штраф за это нарушение составит 1 тысячу рублей.

С 1 июля 2015 года, согласно поправкам в ПДД, "если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие". Для этого надо предварительно сфотографировать или снять ДТП на видео. Зафиксировать надо положение машин друг к другу и к объектам транспортной инфраструктуры, повреждения, а также все возможные следы и предметы, относящиеся к аварии. Если у водителей возникли споры, то, прежде чем покинуть место аварии, они должны позвонить в полицию и получить указания: нужно ли ждать гаишника на обочине или подъехать к нему на пост. Кроме того, нужно записать фамилии и контакты очевидцев ДТП. Если же споров нет, то полицию вызывать не надо, водители должны просто оформить европротокол и разъехаться.

"Сейчас закон сконструирован таким образом, что, только если машины полностью блокируют дорожное движение, их можно привлечь к ответственности. С 1 июля, даже если они частично "затрудняют" проезд", это будет считаться правонарушением", - отметил он. По словам Корнеева, сотрудники ГИБДД смогут составить на таких водителей протокол и оштрафовать их. По мнению чиновника, это будет мотивировать автовладельцев составлять европротокол и оперативно освобождать проезжую часть.

Андрей Корнеев пояснил, что европротоколом в Москве пользуются не очень активно. Так, в январе этого года из 11 508 ДТП лишь 500 оформлено с помощью европротокола. По его словам, при департаменте транспорта создан экспертный совет, занимающийся популяризацией европротокола. "Мы видим в нем возможность существенно изменить дорожную ситуацию, в том числе с пробками", - пояснил чиновник.

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков пояснил, что новая обязанность водителя освободить проезжую часть попадает под статью 12.27 ("Невыполнение обязанностей в связи с ДТП"). Штраф за нарушение по этой статье составляет 1 тысячу рублей. "Формально ответственность уже в действующем законодательстве предусмотрена", - пояснил Лысаков. С другой стороны, заставить водителей оформить европротокол нельзя. "Они смогут сказать, что не договорились друг с другом, и хотят дождаться сотрудника ГИБДД", - отметил депутат.

Оформить по европротоколу, то есть без сотрудников ГИБДД, можно аварии, в которых участвовало не более двух машин, водители и пассажиры живы и здоровы, а у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП. С 1 октября 2014 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, увеличивающие до 400 тысяч рублей лимит выплат при оформлении мелких ДТП в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оформить по европротоколу, то есть без сотрудников ГИБДД, можно аварии, в которых участвовало не более двух машин, водители и пассажиры живы и здоровы, а у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП. С 1 октября 2014 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, увеличивающие до 400 тысяч рублей лимит выплат при оформлении мелких ДТП в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для того, чтобы получить право на повышенную выплату, водитель должен предоставить страховщикам в течение пяти дней после аварии данные фото- и видеосъемки машины и повреждений, а также данные спутниковой навигации. Согласно постановлению правительства РФ, в течение 60 минут после ДТП водители должны сфотографировать или снять на видео госномера и VIN-номера обеих машин, их расположение относительно друг друга, а также повреждения. Также можно указать номера автомобилей свидетелей, если они были. Кроме того, участники аварии должны заполнить извещение о ДТП и написать заявление о прямом возмещении убытков. К этим бумагам нужно приложить "электронный носитель с информацией, содержащей фото- или видеосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, дату и время фото- или видеосъемки, а также координаты местоположения технического средства контроля". Как ранее сообщали в Минтрансе, фотографировать можно на любой смартфон, планшет или камеру. Главное, чтобы четко была видна дата и координаты съемки.





Руководитель межфракционной депутатской группы Госдумы по взаимодействию институтов гражданского общества с правоохранительными органами и спецслужбами Михаил Старшинов считает, что штрафы нужны для того, чтобы выработать привычку оформлять европротокол и не задерживать движение в городе. "Большинство водителей при незначительных ДТП занимают проезжую часть, вызывают сотрудников ГИБДД, хотя им, например, только подфарник разбили. За границей принято штрафовать, если, к примеру, в течение 15-30 минут водитель не сфотографировал повреждения и не встал на обочину", - пояснил Старшинов. Парламентарий добавил, что Госдума планирует собрать экспертный совет, чтобы определить временной промежуток, который будет действовать в нашей стране, и внести поправки в законодательство.

Председатель Федерация автовладельцев (ФАР) России Сергей Канаев отметил, что в изменениях в ПДД, которые вступают в силу с 1 июля, впервые прописано, что автовладельцы могут съехать на обочину в ожидании ГИБДД или вообще уехать, оформив европротокол. "И это не будет считаться "покиданием места ДТП", за что водителю грозит лишение прав или административный арест", - сказал он. Канаев отметил, что штрафа в 1 тысячу рублей достаточно, чтобы водители решали вопрос с ДТП оперативно и не создавали длительных препятствий на дороге.

Марина Курганская