Мужская сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете

Антон Шипулин. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете 4 по 7,5 километров на Олимпиаде в Сочи.

За сборную России выступили Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Второе место в эстафете заняли немцы, а третье - австрийские спортсмены. Лидировавшие большую часть гонки норвежцы оказались лишь на четвертой позиции.

После заключительной стрельбы Шипулин занимал второе место, однако в скором времени догнал немецкого биатлониста Шемпа. А на финишной прямой смог оторваться от соперника и одержать победу.

Благодаря золоту биатлонистов Россия вышла на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. Теперь у российской сборной 11 наград высшего достоинства, 5 серебряных медалей и 11 бронзовых.

Отметим, что россияне выиграли первую золотую награду на олимпийских соревнованиях по биатлону. Ранее Ольга Вилухина заняла второе место в спринте, а Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.