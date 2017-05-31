Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая 2017, 13:14

Культура

"Москва онлайн" покажет дизайн-концерт Камерного оркестра Kremlin

4 июня в Музее Москвы пройдет дизайн-концерт Камерного оркестра Kremlin. Музыканты сыграют известные классические произведения, а зрители во время представления смогут зарисовать исполнителей.

Камерный оркестр Kremlin был основан в 1991 году. Началось все с того, что швейцарская звукозаписывающая компания Claves предложила дирижеру Мише Рахлевскому записать два диска с произведениями русских и советских композиторов. Маэстро согласился и позвал в проект российских музыкантов. С тех пор коллектив много выступал, гастролировал и завоевал признание во всем мире.

Концерт состоится в рамках VI Международного типографического фестиваля Typomania, который проходит в столице с 27 мая по 4 июня. Гости могут посетить мастер-классы и лекции дизайнеров, книжную ярмарку, выставку "Письма путешественников", выставку Мити Харшака "Графическая археология" и многое другое.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 4 июня в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
Музей Москвы прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: концерты смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика