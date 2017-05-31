"Москва онлайн" покажет дизайн-концерт Камерного оркестра Kremlin

4 июня в Музее Москвы пройдет дизайн-концерт Камерного оркестра Kremlin. Музыканты сыграют известные классические произведения, а зрители во время представления смогут зарисовать исполнителей.

Камерный оркестр Kremlin был основан в 1991 году. Началось все с того, что швейцарская звукозаписывающая компания Claves предложила дирижеру Мише Рахлевскому записать два диска с произведениями русских и советских композиторов. Маэстро согласился и позвал в проект российских музыкантов. С тех пор коллектив много выступал, гастролировал и завоевал признание во всем мире.

Концерт состоится в рамках VI Международного типографического фестиваля Typomania, который проходит в столице с 27 мая по 4 июня. Гости могут посетить мастер-классы и лекции дизайнеров, книжную ярмарку, выставку "Письма путешественников", выставку Мити Харшака "Графическая археология" и многое другое.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 4 июня в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.