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Культура

10 декабря 2014, 10:12

Лучшие неигровые фильмы покажут в Мультимедиа Арт Музее и Киноклубе МГУ

Мультимедиа Арт Музей бесплатные кинопоказы кино библиотека киноискусства имени Эйзенштейна

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В рамках проекта "Программа – 29", который стартует 10 декабря, в Москве покажут лучшие неигровые фильмы, созданные с привлечением госсубсидий. Показы пройдут в Мультимедиа Арт Музее, Киноклубе МГУ и Библиотеке киноискусства Эйзенштейна.

Что посмотреть:

В Библиотеке киноискусств Эйзенштейна 10 декабря покажут фильмы "Вестники большой земли" Татьяны Соболевой и "Опорные точки" Андрея Титова. 15 декабря – "Очаг" Вениамина Тронина и "Дель и его театр" Елены Ласкари. Начало показов в 19.00.

В Киноклубе МГУ 12 декабря будут транслировать картину Бориса Караджева "Писатель "П". Попытка идентификации". Начало в 21.00.

В Мультимедиа Арт Музее 13 декабря представят "Оптическую ось" Марины Разбежкиной и "Ленинградку" Людмилы Шахт. Начало в 17.00.

Подробное расписание показов ищите здесь.

Выбор редакции

"Писатель "П". Попытка идентификации", 2013 год

Главный акцент 75-минутного фильма – писатель Виктор Пелевин. Загадочный и неуловимый. Он скрывается от прессы, не дает интервью и держит в секрете свою личную жизнь. Авторы фильма пытаются разобраться, почему Пелевин носит темные очки не любит, когда его узнают на улицах.

О Пелевине размышляют его хорошие знакомые, которые согласились дать интервью под запись.


"Программа – 29" создана по инициативе Гильдии неигрового кино и телевидения. Проект включает 29 лучших неигровых фильмов. Их выбрали из 300 картин, предложенных министерством культуры РФ. Отбор проводили известные режиссеры, продюсеры и сценаристы.

Фильмы бесплатно покажут не только в Москве, но и в региональных клубах. Оценить "Программу – 29", которую будут представлять в течение трех недель, смогут в Екатеринбурге, Ижевске, Костроме, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и в Московской области.

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