Московское "Динамо" уступило рижским одноклубникам

ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" во втором матче на Кубок губернатора Нижегородской области уступило рижским одноклубникам со счетом 3:5, сообщает Чемпионат.ком.

В составе победителей две шайбы забросил Микс Индрашис, по одному результативному броску произвели Мэтью Карл, Гинтс Мейя и Мартиньш Карсумс. У москвичей отличились Андрей Миронов, Сергей Коньков и Доминик Граняк.

Для хоккеистов рижского клуба эта победа стала второй - в стартовом матче кубка они в овертайме одолели московский "Спартак" со счетом 3:2. Столичное "Динамо" в первой встрече турнира выиграло у нижегородского "Торпедо" - 4:2.