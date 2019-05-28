Москва онлайн покажет выступления питона, фокусников и артистов в честь Дня защиты детей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

1 июня на Цветном бульваре пройдет праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей. Гостей ждут цирковые выступления с животными, фокусы, спектакли, танцы, мастер-классы и многое другое.

Праздник начнется с театрализованного шествия сказочных героев в исполнении актеров московских театров. Наш корреспондент посетит мероприятие, изучит все зоны отдыха и развлечений, а также пообщается с гостями и артистами.

Организатор праздника – департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий. Смотрите трансляцию 1 июня в 15:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.