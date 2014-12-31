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Наземный транспорт

31 декабря 2014, 17:32

Движение трамваев на улице Школьная возобновят после перерыва в 27 лет

Мосгортранс наземный транспорт трамваи Школьная улица

"Мосгортранс" впервые с 1988 года запустит движение трамваев на улице Школьная в Таганском районе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном транспортном комплексе.

Компания-перевозчик намерена восстановить недостающие трамвайные пути, а также обновить инженерные коммуникации, в том числе контактную сеть и кабели.

Планируется также построить остановки и оборудовать их для маломобильных граждан. Ожидается, что работы будут завершены в течение 2015 года.

Школьная улица расположена между Добровольческой улицей и площадью Рогожская Застава. Улица является памятником истории и архитектуры "Ансамбль Рогожской слободы".

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