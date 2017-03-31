Режим работы автобусных маршрутов до городских кладбищ изменится с 1 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мосгортранс с 1 апреля изменит режим работы автобусных маршрутов до городских кладбищ, сообщает пресс-служба перевозчика.

Автобус № 510 Метро "Домодедовская" – Домодедовское кладбище будет курсировать по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным дням – с 7:00 до 19:00. "Д" (по территории Домодедовского кладбища) по рабочим дням – с 9:03 до 19:00, по выходным дням – с 7:33 до 19:00.

Автобус № В60 Метро "Новокосино" – 2-й Московский крематорий по выходным дням будет работать с 8:19 до 19:00.

№ 706 Метро "Выхино" – 2-й Московский крематорий по рабочим дням – с 8:15 до 19:00, по выходным дням – с 8:30 до 19:00. Сохраняются фиксированные рейсы в 7:30 и 8:00, вечерние фиксированные рейсы отменяются. До 8:30 и после 19:00 автобусы будут следовать до 4 микрорайона Новокосино.

Автобус № 741 Метро "Тушинская" – Митинское кладбище по рабочим дням будет следовать с 8:30 до 19:00, по выходным дням – с 7:00 до 19:00, вечерние фиксированные рейсы отменяются.

Автобус № 760 Метро "Щелковская" – 2-й Московский крематорий по рабочим дням будет работать с 8:30 до 19:00. До 8:30 и после 19:00 автобусы будут следовать до МФЦ Новокосино.

Автобус № 865 Метро "Планерная" – Перепечинское кладбище по рабочим дням – с 8:00 до 19:00, по выходным дням – с 7:00 до 19:00, после 19:00 автобусы будут работать на участке Метро "Планерная" – Черкизово.

Автобусы № 600 Метро "Теплый Стан" – Хованское кладбище – Метро "Саларьево" будут следовать с заездом к Центральной и Западной территориям Хованского кладбища: по рабочим дням – с 8:30 до 19:00, по выходным дням – с 7:00 до 19:00.