60% москвичей высказались за увеличение штрафов для безбилетников

"Интервью": Евгений Михайлов подвел итоги опроса о качестве транспорта

Порядка 60% москвичей считают, что необходимо увеличить число контролеров и повысить размер штрафа за безбилетный проезд на наземном общественном транспорта, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Компания проводила опрос, с помощью которого пыталась выяснить, как москвичи относятся к изменениям в системе наземного транспорта, а также какие пожелания у них есть. Всего в опросе приняли участие 5,5 тысяч человек. На первом этапе 2,5 тысячи респондентов ответили на вопросы на сайте Мосгортранса, а затем более 3 тысяч человек было опрошено на наиболее пассажиронагруженных остановках.

Москвичи высказались за то, чтобы ужесточить систему контроля и борьбы с безбилетниками. Около 60% опрошенных считают, что необходимо увеличить число контролеров на маршрутах, а также повысить размер штрафа. При этом некоторые респонденты предлагали сообщать о безбилетниках по месту жительства, работы или учебы.

"Люди понимают, что именно в оплате, в победе над безбилетниками, в том числе, ресурс для дополнительного развития общественного транспорта", - отметил Михайлов.

При этом он добавил, что 56-57% москвичей считают, что водителю не надо продавать билеты в салоне троллейбуса или автобуса при посадке.

Глава Мосгортранса подчеркнул, что москвичи обращают внимания на улучшения в системе наземного транспорта.

"Более половины опрошенных говорят, что видят позитивные изменения и динамику в том, что происходит с общественным транспортом. Они отмечают, что транспорт стал ходить четче, интервалов стало меньше, качество подвижного состава улучшается. В целом, для нас это очень важный показатель - более половины пользователей видят, что мы меняемся к лучшему. Это самый главный показатель. Также очень интересный и отрадный момент - это вопросы, связанные с соблюдением самими пассажирами правил оплаты проезда. Основная категория людей высказалась за то, что за проезд надо платить", - сказал Михайлов.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что ГКУ "Организатор перевозок" запустил "доску позора" безбилетников. На своем официальном сайте контролеры начали публиковать фотографии "зайцев", их имена и даты рождения.