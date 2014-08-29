Полная расшифровка дебатов кандидатов от 1-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 1-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 1 избирательного округа. M24.ru предлагает полную расшифровку раунда. Участие в предвыборных дебатах принимают Максим Болотин ("Яблоко"), Александр Венедиктов ("Справедливая Россия"), Григорий Гончарук (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Я напомню, что выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира у нас состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зову Елена Толстая, и мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 1-му избирательному округу, который включает в себя районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково. Позвольте мне представить вам наших кандидатов.

Согласно жеребьевке, под номером 1 сегодня у нас будет выступать Максим Болотин. Максим, здравствуйте.

Максим Болотин: Здравствуйте.

Ведущая: Под номером 2 – Александр Венедиктов. Александр, здравствуйте.

Александр Венедиктов: Добрый день.

Ведущая: И под номером 3, согласно жеребьевке, Григорий Гончарук. Григорий, добрый день.

Григорий Гончарук: Здравствуйте.

Избирательный округ № 1 Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Кандидаты:

Алексанян Артур Олегович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Болотин Максим Олегович .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Бутузов Александр Викторович .

Родился в 1978 году, живет в поселке Румянцево, Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Венедиктов Александр Викторович .

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Гончарук Григорий Иванович .

Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации". Драгункина Зинаида Федоровна .

Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".



Ведущая: Трое других кандидатов по разным причинам у нас от участия в дебатах отказались. Итак, господа, я предлагаю начать наши дебаты с небольшой мини-презентации. Сейчас, согласно жеребьевке, я готова предоставить каждому из вас ровно одну минуту. И, согласно жеребьевке, мы начинаем с Максима Болотина. Прошу прощения, сейчас коллеги мне сообщают о том, что мы можем предоставить вам полторы минуты на ваше вступительное слово. Итак, Максим, будьте добры, ваши полторы минуты. Время пошло.

Максим Болотин: Я – Болотин Максим Олегович. Выдвинут кандидатом в Московскую городскую Думу партией "Яблоко". Мне 40 лет, я женат, у меня четверо детей. Я закончил Московскую государственную юридическую академию. У меня за спиной 10 лет в органах исполнительной власти. Я занимался законотворчеством на федеральном уровне.

Я иду на эти выборы не один, мы идем командой честных профессионалов, для которых понятие честь и совесть не являются разменной монетой. Все перемены управления Москвой мы будем делать, советуясь с вами, по законам России, грамотно и без суеты. Я призываю все политические силы подняться над узкопартийными интересами и призвать своих сторонников прийти на выборы и проголосовать, проконтролировать подсчет голосов. Только взяв под контроль власть, мы сможем построить общество равных возможностей, где будут учтены интересы всех граждан без исключения, где чиновники будут получать свою заработную плату за то, что помогают людям, а не угнетают их и не делают им барьеры.

Москва – великий город, а Зеленоград – это мозги Москвы. Нынешняя московская власть себя полностью дискредитировала, решения принимаются в интересах узких олигархов, которые так называемой псевдоэлитой являются сейчас у нас. Огромные суммы денег расходуются непрофессионально, а еще большая часть денег оседает в карманах людей, нечистых на руку.

Приходите, выбор есть.

Ведущая: Максим, спасибо вам большое. Сейчас я передаю слово Александру Венедиктову. У вас также полторы минуты на вашу мини-презентацию.

Александр Венедиктов: Спасибо. Александр Венедиктов, коренной зеленоградец, депутат Совета депутатов муниципального округа Матушкино. Юрист, психолог.

Победив на выборах в избирательной кампании 2012 года, я взял на себя огромную ответственность перед своими избирателями. Сейчас выполняются мои предвыборные обещания: добился начала выборочного капитального ремонта в корпусах А, Б, В, Г 200 и других корпусов в своем округе. Работа в данном направлении продолжается. С 2010 года еженедельно по средам в корпусе 417 провожу бесплатные юридические консультации для жителей Зеленограда.

В Зеленограде у меня выстроились конструктивные рабочие отношения с руководителями всех уровней власти. Мое решение участвовать в выборах продиктовано желанием сделать наш город комфортным для проживания и безопасным.

Жители устали от бюрократии, роста тарифов, качества услуг ЖКХ, транспортных проблем, от нелегальных мигрантов, проблем в сфере здравоохранения и образования. Городу нужны новые программы развития, новые люди, которые смогут открыть перспективы для каждого жителя. Я убежден: хозяином в своем дворе и городе должен быть житель, а не чиновник.

Депутат – это голос жителей при общении с властью. Я активно веду работу с населением путем встреч, оказываю жителям юридическую и консультационную помощь, обращаюсь по просьбе жителей с соответствующими проблемами в инстанции, регулярно участвую во встречах с населением, с руководством городских структур и служб, отстаиваю интересы своих избирателей.

Ведущая: Спасибо вам большое, Александр Венедиктов. И сейчас я передаю слово Григорию Гончаруку. Григорий, сейчас у вас точно также полторы минуты.

Григорий Гончарук: Добрый день, уважаемые зеленоградцы. Я – Гончарук Григорий Иванович, живу в городе Зеленограде. Выдвинут Коммунистической партией. Мне 58 лет, высшее техническое образование. Мои родители – участники Великой Отечественной войны. Я работал на оборонном заводе начальником механического цеха, сейчас являюсь индивидуальным предпринимателем, занимаюсь ремонтом оборудования. Женат, есть сын.

Жители района Силино выбрали меня в муниципальные депутаты, и с тех пор все проблемы жителей стали моими проблемами, и нет такого человека в Зеленограде, кто бы обратился ко мне за помощью, а я ему отказал. Только человек, который ездит с вами в одних и тех же автобусах, ходит с вами по одним и тем же улицам, дышит с вами одним и тем же воздухом, может помочь вам в решении ваших житейских проблем. Помните, сытый голодного не понимает.

И, пользуясь последней минутой, хочу попросить зампрефекта Кирюхина Владимира Николаевича завезти песок детям корпуса 12/10 и 12/11, вы им обещали в начале лета. Хоть конфетами угостите.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 1-го округа

Ведущая: Григорий, спасибо вам большое за вашу мини-презентацию. Я напомню нашим телезрителям, что вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты 1-му избирательному округу.

А мы переходим ко второй части наших дебатов. И сейчас у вас будет возможность задать интересующий вас вопрос другому участнику. Задавать вопросы мы будем также согласно жеребьевке, по часовой стрелке. Сначала первый кандидат у нас задает вопрос второму кандидату; второй – третьему и третий – первому.

И сейчас, согласно жеребьевке, у нас Максим Болотин задает вопрос Александру Венедиктову. Будьте добры, на вопрос мы отводим 30 секунд, на ответ – ровно одну минуту, уложитесь, пожалуйста, в это время. Итак, Максим, мы слушаем вас.

Максим Болотин: На прошлых дебатах вы поднимали такой сложный вопрос, тяжелый. Дома 60–70-х годов постройки – об их износе, о необходимости капитального ремонта без промедления. А знаете ли вы, что алюминиевая проводка в этих домах – у нее истек срок годности, 40 лет она может работать. И в настоящее время это пожароопасное дело. Не считаете ли вы, что в первую очередь надо проводку поменять?

Ведущая: Максим, спасибо большое за вопрос.

Александр Венедиктов: Спасибо за вопрос. Проблема эта известная каждому жителю. Именно по корпусам 200 А, Б, В, Г мы собрали подписи от всех жителей по поводу в том числе и замены именно электроразводки и электросчетчиков на многотарифные планы. В местах общего пользования должна заменяться, конечно, электропроводка в любом случае. Это касается и других корпусов именно нашего округа. Что касается замены электропроводки в квартирах, это дело самих граждан. Жилищное законодательство именно так установило, что жители сами себе внутри делают проводку.

Ведущая: Спасибо большое, Александр, за ваш ответ. Сейчас ваша очередь задавать вопрос, отвечает у нас Григорий Гончарук. Будьте добры.

Александр Венедиктов: Григорий, с вашей точки зрения, можно ли назвать выборы конкурентными при повышенной активности СМИ, административного ресурса и соцработников в сторону одного кандидата.

Ведущая: Спасибо большое за вопрос, достаточно коротко его задали. Григорий, будьте добры, ваш ответ.

Григорий Гончарук: Да, я приведу очень интересный вопрос. Я написал по этому поводу письмо нашему мэру и получил недавно интересный ответ. Мне два соцработника сказали, что их под роспись приглашали на встречу с этим кандидатом. И я описал эту ситуацию. В ответ я получил не менее интересный вопрос: "Ваши данные не подтвердились". Каким образом они проверяли эти данные, опрашивали людей. Хотя бы написали: "Мы опросили 100 человек, и все отказались". Просто такая легкая отписка – ваши данные не подтвердились. Сейчас же этих соцработников заставляют обзванивать, обходить этих бедных бабушек и принуждают голосовать их за этого кандидата от правящей партии. Никуда не деться. Я даже предложил ввести административный ресурс в законодательство, тогда мы будем жить по закону. Пусть он будет – и все.

Ведущая: Григорий, спасибо, сейчас ваша очередь задавать вопрос. Отвечать у нас будет Максим Болотин, кандидат, согласно жеребьевке, под номером 1. 30 секунд, ваше время уже пошло.

Григорий Гончарук: Максим, как вы оцениваете транспортную проблему у нас в Зеленограде, как внешнего транспорта, так и внутреннего? Как вы видите ее решение? Могли бы вы на этот вопрос мне подробно ответить?

Большое спасибо. Максим, у вас будет ровно одна минута на ответ. Время пошло.

Максим Болотин: Основная проблема, на мой взгляд, Зеленограда – это тяжелый путь от Зеленограда до Москвы. А примерно 40 тысяч жителей Зеленограда ежедневно теряют по четыре часа, либо стоя в пробках, либо ожидая отмененных электричек, которые тоже идут долго со всеми остановками. Я стою на запрещении платных дорог, которые строит Санкт-Петербург. Россия – не тесная страна, мы 1/9 часть суши. Сегодня платные дороги, платная вода, а завтра, как у Александра Беляева, продавец воздуха нам будет продавать воздух.

Считаю, для сообщения Зеленограда с Москвой надо разработать и внедрить концепцию скоростного трамвая, применяя современные разработки токоприемника. Это гораздо дешевле наземного метро, а в проектировании и сооружении должны принять активное участие предприятия Зеленограда.

Ведущая: Спасибо большое, уложились ровно в одну минуту. Сейчас мы переходим ко второй части наших вопросов, и задавать мы их будем против часовой стрелки. Соответственно, начинает у нас Григорий Гончарук, согласно жеребьевке, вы у нас выступаете под номером 3, и ваш вопрос слушает Александр Венедиктов и на него в течение одной минуты отвечает. Будьте добры.

Григорий Гончарук: Александр, у нас у каждого есть своя программа, мы каждый видим по-своему какое-то свое решение вопроса, какие-то ставим приоритеты для себя, какие-то более важными считаем, какие-то менее важными. Вы могли бы мне ответить, какая, на ваш взгляд, одна из основных проблем Зеленограда?

Ведущая: Григорий, спасибо большое за вопрос. Александр, слушаем вас.

Александр Венедиктов: Я считаю, что самая наболевшая проблема – это строительство детской больницы в Зеленограде. Объясню почему. Потому что у нас, если не дай бог что-то случилось, везут в Москву, в Тушино и так далее, где есть места. Обещали нам сделать это еще в прошлом веке. Проблема тянется и тянется, теперь обещают в 2016-м. Сроки все время переносятся, а проблема актуальна для каждого жителя.

Ведущая: Александр, но у вас остается еще 30 секунд, вы, может быть, что-нибудь добавите либо из своей программы…

Александр Венедиктов: Хочу добавить. Я хочу ответить Максиму. На прошлых дебатах был вопрос по переходу. Хочу сказать, что в переходе нет. Я получил массу звонков и массу негативных комментариев по этому поводу. Нет швеллеров, по которым можно спустить коляску или спуститься инвалиду. Это самая актуальная проблема, потому что я получил около 70 звонков с предложением, просьбой, утверждением.

Ведущая: Спасибо большое, мы вас услышали. Сейчас ваша очередь задавать Максиму вопрос. 30 секунд, уложитесь, пожалуйста.

Александр Венедиктов: Максим, вопрос серьезный. Как вы собираетесь бороться именно с коррупцией в органах власти? Вопрос короткий, но емкий.

Ведущая: Тем не менее, может, хотели бы что-то конкретизировать.

Александр Венедиктов: Конкретизировать нечего, потому что все в целом, это вертикаль власти, и где здесь теряются деньги, как их вернуть и сделать так, чтобы они не уходили от жителей?

Ведущая: Спасибо большое. Максим, слушаем ваш ответ. У вас одна минута.

Максим Болотин: Я профессиональный юрист. И мне разобраться как раз будет легко там, где скрывается коррупция. Сейчас она настолько завуалирована, что разобраться и победить ее простому человеку просто невозможно. Она возведена в ранг закона, она уже на каждом углу. Огромные деньги тратятся на все это дело. Победить коррупцию можно только одним способом – если власть будет контролируема народом. Народ же не будет сам у себя воровать из кармана. Народ должен посмотреть и увидеть, кто это делает, разобраться, принять соответствующие законы, убрать людей, которые этим занимаются. Придет один коррупционер, соответственно, он берет к себе работать кого? Либо абсолютно тупых, извините за выражение, которые не соображают, что делают, либо тех, кто работает вместе с ним, моет руку.

Ведущая: Спасибо большое, мы услышали вас. Сейчас ваша очередь задавать вопросы. У нас будет отвечать Григорий Гончарук.

Максим Болотин: Григорий, у меня такой вопрос. Кандидат от "Единой России" не участвует в дебатах, то ли по состоянию здоровья, то ли из-за презрения к нам ко всем кандидатам и ко всем партиям, участвующим в выборах, включая Коммунистическую партию, которая воспитала этого человека и сделала карьеру. Как вы думаете, людям, которые клялись в верности идеям марксизма-ленинизма, а потом их предали, можно доверять в дальнейшем?

Ведущая: Спасибо большое за вопрос. Григорий, у вас ровно одна минута на ответ.

Григорий Гончарук: Доверять однозначно нельзя. Так получилось, что в этом году мне трижды приходилось встречаться с этим кандидатом. Он постоянно меняет свою точку зрения. Допустим, я задавал вопрос о детях войны, на что она однозначно отвечала, что в бюджете нет денег. Ну конечно, как человек, который идет на выборы с бюджетом в 7 с половиной миллиона рублей, как человек с доходом в 2010 году, по данным "Аргументов и фактов", в 36 миллионов рублей, может ответить на вопрос простым бабушкам и дедушкам, тому поколению, которое подняло эту страну из руин, почему ей жалко выдать им по 500 рублей в месяц каждому. На это, по подсчетам "Единой России", для бюджета города Москвы надо порядка 5 миллиардов рублей. Скажу, что содержание футбольной команды "Зенит" обходится в 10 миллиардов.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от избирательного округа №1

Ведущая: Спасибо большое. Господа, теперь у меня есть один вопрос каждому из вас. Насколько мне известно, вы сейчас активно общаетесь с жителями вашего округа. Вопрос я сформулирую таким образом: какое количество дворов каждому из вас удалось обойти, примерно с каким количеством потенциальных избирателей вам удалось встретиться, и с какими вопросами чаще всего жители к вам обращаются? Хотелось бы услышать ответы. Так же, согласно жеребьевке, Максим Болотин, первое слово вам.

Максим Болотин: Дорогие зеленоградцы! 2 сентября в музыкальной школе имени Мусоргского № 53 по адресу: Зеленоград, улица Мусоргского, дом 7 пройдет моя встреча. Прошу всех приходить ко мне, мы будем общаться, поднимать вопросы и выстраивать дальнейшие планы на нашу с вами жизнь.

Ведущая: Максим, прошу прощения, сейчас я вас перебью. Вы говорите о будущем, а я хотела бы заглянуть в прошлое – какое количество дворов вы уже обошли, с каким количеством потенциальных избирателей вы уже пообщались? И с какими вопросами они уже к вас обратились?

Максим Болотин: У меня предвыборная программа строится немножко иначе. Я собираю информацию от общественных организаций и общаюсь с общественными организациями. Они обобщают вопросы, которые существуют у жителей, и соответственно, в программах моих они все присутствуют.

Ведущая: Я вас поняла, Максим. Иными словами, пока непосредственно с потенциальными избирателями вы пообщаться не успели. Спасибо вам большое. Александр Венедиктов, будьте добры, у вас также есть одна минута ответить на мой вопрос.

Александр Венедиктов: Докладываю. За время моей предвыборной кампании избирательной прошли мы 67 дворов, это где-то по 10 человек с каждого двора, где-то больше, где-то меньше, это где-то 600 человек.

Ведущая: С какими вопросами они обращались?

Александр Венедиктов: Вопросы основные – это ЖКХ. Основной вопрос – это ЖКХ, ЖКХ, ЖКХ – здесь плохая уборка дворов, плохая уборка подъездов или вообще ее полное отсутствие. Именно с этими вопросами люди и обращаются.

Ведущая: Именно в соответствии с вашей программой, какие у вас есть конкретные предложения для потенциальных избирателей?

Александр Венедиктов: В том числе и по ЖКХ – взять на особый общественный контроль. Конечно, именно активные группы граждан, чтобы контролировали ежедневно, потому что существует сейчас портал "Наш город", и его чиновники боятся больше всего. Я призываю как раз граждан активно использовать его, потому что это действенный инструмент в обращении с властью, и в том числе с некачественной уборкой в наших дворах.

Ведущая: Я думаю, что вы со мной согласитесь – работает.

Александр Венедиктов: Да.

Ведущая: Если писать такие жалобы либо обращения на этот портал, на них действительно реагируют на сегодняшний день.

Александр Венедиктов: Да, я говорю, что единственный инструмент, который действительно они боятся как плетки, это действительно так.

Ведущая: Спасибо большое, тем не менее ваше время подошло к концу. Я хотела бы услышать ответ на свой вопрос от нашего следующего кандидата. Григорий, будьте добры, какое количество дворов удалось обойти вам, с каким примерным количеством потенциальных избирателей вы смогли вы пообщаться и с какими проблемами, возможно, помимо вопросов ЖКХ, к вам обращаются?

Григорий Гончарук: Да, я обошел порядка 35 дворов. Все вопросы жителей однотипны, они касаются вопросов мелких, благоустройства именно их дворовых территорий. Где-то просят установить два фонарных столба, где-то дети просят установить карусель. Где-то, как в корпусе 1003 во втором подъезде, жители год просят, чтобы им заделали дырку в тамбуре. Я написал письмо, ответа нет. Насчет оптимизма своего коллеги я не согласен, потому что, сколько я ни писал мэру, сколько я не обращался именно по уборке территории – у меня вот такая пачка лежит переписки, как была грязь в городе, такого грязного Зеленограда, как в этом году, не было никогда. Никто не убирает, везде кучи мусора, на том же Школьном озере, которое объявили зоной отдыха и народным парком.

Ведущая: Я, например, сама лично обращалась, и могу сказать и поддержать Александра, что на самом деле работает.

Григорий Гончарук: У нас по-разному. Я писал, пишу мэру письменно, адресую через сайт.

Ведущая: Хорошо.

Григорий Гончарук: Эти письма возвращаются в префектуру, префектура – в управу. Из управы зачастую звонят и говорят: "Мы получили от тебя письмо. Что тебе ответить?"

Ведущая: Григорий, спасибо большое. Мы услышали ваше мнение. Итак, господа, в завершение наших дебатов мы переходим к финальной части и готовы предоставить каждому из вас ровно по одной минуте на ваше финальное слово. Возможно, на те слова, которые вы не успели еще сказать вашим избирателям, вообще всем нашим телезрителям, которые нас сейчас смотрят. Ровно дна минута. Итак, будьте добры, согласно жеребьевке, Максим, ваша минута пошла.

Максим Болотин: Уважаемые избиратели, прошу вас прийти и проголосовать за меня, за Болотина Максима в Зеленограде и за кандидата от партии "Яблоко" в городе Москве. Вместе с вами мы поставим закон на защиту москвичей, на рост благосостояния, на сокращение тарифов ЖКХ, на искоренение коррупции, клановости. Бездарных чиновников мы отправим подметать улицы, которыми они руководили. Обеспечим за 4 года 900 очередников Зеленограда жильем. Поднимем медицину на уровень, превосходящий израильскую, а обучение – на уровень Советского Союза в условиях современности. Дадим развиваться науке, обеспечивая ее всем необходимым, поможем обкраденным и обездоленным за время псевдодемократического режима вернуться к реально социальному образу жизни во всех доступных качествах. Перенаправим деньги большого спорта в дворово-клубные организации, которые, в свою очередь, будут контролером для молодого подрастающего поколения. Это не просто красивые слова. За этими словами стоите вы, дорогие избиратели, ваши проекты, ваши мечты. Спасибо.

Ведущая: Спасибо большое, Максим. Александр, ваше слово.

Александр Венедиктов: Я уверен, мои земляки достойны уважения. Как организатор и участник я провел более 100 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни зеленоградцев. Друзья, вы можете рассчитывать на меня там, где необходима инициатива, мой опыт и знания. С нами профессиональная команда России – депутаты Государственной Думы Российской Федерации. В Зеленограде я родился и вырос, знаю и люблю свой город, мне дорог и важен каждый житель. Здесь живут замечательные здравомыслящие люди, активные и ответственные, способные к самоорганизации и принятию правильных для себя и общества решений. Зеленоградцы, именно ваш голос будет 14 сентября решающим. Ваш принципиальный выбор позволит внести свой вклад в дело отстаивания наших с вами интересов, сделает возможным продолжение этой важной работы. Вы будете гордиться тем, что своим участием помогли людям, внесли свою лепту в развитие нашего города и общества. Вы верите в меня? Приходите 14 сентября на свои избирательные участки. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо.

Ведущая: Александр, спасибо вам большое. Сейчас финальное слово Григория. Будьте добры, у вас также ровно одна минута.

Григорий Гончарук: Я пошел в Мосгордуму только для того, чтобы первым делом добиться принятия в Москве закона о детях войны, о том героическом поколении, которое после страшной разрушительной войны восстановило нашу экономику, благодаря которой существует современная Россия. Эти люди заслужили того, чтобы жить достойно. Также я хочу, чтобы люди у нас имели достойную работу и не ехали для этого в Москву. Для этого нужно оказать существенную помощь нашим зеленоградским предприятиям. Я хочу, чтобы Москва из города-автостоянки стала городом-мечтой, а Зеленоград в ней стал жемчужиной этого города. Я хочу видеть на улицах Зеленограда только счастливых детей и улыбки. Сила в правде, а правда за нами.

Ведущая: Григорий, спасибо вам большое. Господа, я благодарю каждого из вас за то, что нашли время, приехали в студию телеканала "Москва 24".

А нашим телезрителям я хочу напомнить, что это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Мы с вами увидимся в 18.30, так что не пропустите.