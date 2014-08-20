Полная расшифровка дебатов кандидатов 30-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 30-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 30-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Денис Давыдов (КПРФ), Сергей Елисеев (ЛДПР), Алексей Мишин (самовыдвиженец), Дмитрий Новиков ("Яблоко"), Марина Поняхина ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, они хотят сделать выборы максимально открытыми, а участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая как раз определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова, и мы начинаем.

Избирательный округ № 30 Районы: Чертаново Центральное, Чертаново Южное Чертаново Центральное, Чертаново Южное Кандидаты: Давыдов Денис Владимирович .

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Аква Сити". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Елисеев Сергей Геннадиевич .

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в "Адвокатском кабинете Елисеева Сергея Геннадиевича". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии Либерально-демократическая партия России.

Мишин Алексей Валентинович .

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Психоневрологический интернат № 30 Департамента социальной защиты населения города Москвы". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Новиков Дмитрий Владимирович .

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Частное охранное предприятие "Альбатрос". Занимает должность инженера по техническому обеспечению систем видеонаблюдения. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Поняхина Марина Анатольевна .

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ИП "Давыдов Юрий Наумович". Занимает должность офис-менеджера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Репкина Елена Владимировна .

Родилась в 1971 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы "Спортивно-досуговый центр "Высота". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.



Итак, сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты по 30-му избирательному округу Москвы, он включает в себя районы Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Итак, я представлю кандидатов, опять же в порядке проведенной жеребьевки.

Марина Поняхина, добрый день.

Марина Поняхина: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под номером 2 – Дмитрий Новиков. Здравствуйте.

Дмитрий Новиков: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под номером 3 – Сергей Елисеев.

Сергей Елисеев: Здравствуйте, жители Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Ведущая: Спасибо. Кандидат номером 4 – Алексей Мишин. Здравствуйте.

Алексей Мишин: Добрый день, здравствуйте.

Ведущая: Кандидат номером 5 – Денис Давыдов. Я вас приветствую, спасибо, что пришли.

Денис Давыдов: Добрый день, здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под номером 6, шестой кандидат, зарегистрированный по этому округу, Елена Репкина отказалась участвовать в дебатах. Я напомню, что это можно делать добровольно.

Итак, сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы планируете баллотироваться на выборы в Московскую городскую Думу. Для этого у вас есть минута эфирного времени. Обращайте внимание, пожалуйста, на таймер, который работает в нашей студии. И зрители также могут его видеть в правом нижнем углу экрана. Итак, начнем опять же в порядке жеребьевки. Марина Поняхина, прошу вас.

Марина Поняхина: Спасибо. Здравствуйте, дорогие жители и дорогие москвичи. Кратко расскажу о себе. Родилась в 1968 году, окончила Плехановский институт, экономист. Более 15 лет – стаж работы в финансовых учреждениях. С 2012 года являюсь депутатом совета депутатов района Аэропорт, руковожу социальной комиссией по социальным вопросам. С 2009 года, когда заговорили в стране о ювенальной юстиции, я возглавила горячую линию "Россия. Семья. Дети". С 2012 года являюсь руководителем группы "Семь и я", в состав которой входят семьи с детьми, и в том числе многодетные семьи. Сама я – мама четверых сыновей.

Выдвинута от партии "Справедливая Россия", беспартийная. Основная цель моего прихода в Мосгордуму – повернуть город лицом к социально незащищенным москвичам. Я буду работать так, чтобы каждый житель мог с уверенностью почувствовать, что его интересы есть кому отстаивать.

Ведущая: Спасибо, что уложились в отведенное время. Итак, кандидат под номером 2. Приветственное слово, Дмитрий Новиков, прошу вас.

Дмитрий Новиков: Здравствуйте, уважаемые жители Южного Чертанова. Я родился в Москве, сейчас работаю простым инженером. Я – член профессиональной команды "Яблоко", в программе которой есть все, для того чтобы у всех москвичей была хорошо оплачиваемая работа, собственное жилье, возможность содержать в хороших условиях большую семью и иметь достойное пенсионное обеспечение.

Наша партия идет в Московскую городскую Думу, для того чтобы на всех городских бюджетных предприятиях и во всех городских учреждениях руководство не назначалось сверху членами партии "Единая Россия". Для того чтобы наши предприятия работали без сбоев и успешно, мы считаем, что все руководители должны выбираться внутри самих трудовых коллективов, от этого будет зависеть качество работы и наше с вами удобство жизни в городе Москве. Все.

Ведущая: Спасибо, что уложились в отведенное время. У каждого из кандидатов есть минута, чтобы заявить о себе и своей программе. Вы смотрите в прямом эфире дебаты по 30-му избирательному округу, это Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Мы продолжаем. Кандидат под номером 3 – Сергей Елисеев, пожалуйста, у вас минута.

Сергей Елисеев: Елисеев Сергей. С отличием окончил военно-юридический факультет военного университета. Женат, двое сыновей. Работаю адвокатом, защищаю каждый день людей. Знаю проблемы Чертанова Южного, Чертанова Центрального, потому что я живу в этом районе. Выдвинут партией ЛДПР.

Обращаю внимание, что раньше ЛДПР никогда не была в Мосгордуме, из-за этого процветала мафия, которую возглавлял Лужков. Сейчас Лужков получает 300 тысяч рублей пенсию, при этом средняя пенсия по Москве – 12 тысяч рублей. Я обращаю внимание, что в России запрещены пенсии чиновникам, которые уволены по негативному основанию. Считаю, что должна быть эта пенсия отменена, должно быть отменено снятие с учета очередников. Массово сейчас это происходит. Восстановить финансово-лицевой счет. Каждый житель Чертанова Центрального и Чертанова Южного должен знать, что его защитник – Елисеев – от ЛДПР будет работать на него, у него будет свой человек в Мосгордуме. 14 сентября – за ЛДПР, за Елисеева.

Ведущая: Спасибо, мы продолжаем. Кандидат под номером 4 – Алексей Мишин. Избиратели вас слышат и видят, пожалуйста, у вас минута.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 30-го округа

Алексей Мишин: Здравствуйте, я Алексей Мишин. Выдвинут кандидатом в Московскую городскую Думу от общественных организаций двух районов – Чертанова Южного и Чертанова Центрального. Мне 36 лет, я – врач-психиатр, кандидат медицинских наук. Последние три года работаю директором психоневрологического интерната № 30.

С 2012 года являюсь муниципальным депутатом Чертанова Центрального. Работаю врачом в социальной защите и занимаюсь в основном вопросами здравоохранения и, естественно, социальной работой. За последние несколько месяцев я провел достаточно много встреч с жителями района и наиболее важные вопросы внес в свою программу.

Первое: в Южном административном округе нет ни одного роддома. С моей точки зрения, он должен быть и обязательно в ближайшее время должен быть построен. Второе: женщина родила, но яслей нет. Это программа достаточно серьезная, ее нужно решать на городском уровне. И наконец третье: в районах не хватает поликлиник. И хотя бы в районе Чертаново Южное надо достроить районную поликлинику.

Большое спасибо за внимание.

Ведущая: Конкретные предложения, доктор. Спасибо, мы продолжаем. Кандидат под номером 5 – Денис Давыдов. У вас есть минута на то, чтобы рассказать о себе и своих намерениях.

Денис Давыдов: Здравствуйте, дорогие москвичи. Зовут меня Денис Давыдов. Полковник запаса, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, специалист в области военного, административного, муниципального управления.

14 сентября мы будем выбирать не только депутатов Московской городской Думы, нам предстоит выбрать путь на ближайшие пять лет развития нашей столицы. Для достижения этой цели Коммунистическая партия Российской Федерации, в частности, при моем участии разработала программу, предусматривающую решение вопросов экологии, социальной политики и экономики, миграционной политики, управления городом, жилищно-коммунальным хозяйством, градостроительством, транспортом.

Только самостоятельная, независимая от исполнительной власти команда может достичь успеха. Такая команда есть у Коммунистической партии Российской Федерации. В нашей команде истинные профессионалы, наш приоритет – это твердая опора на мнение москвичей, за нами сильнейшая партия в стране.

Ведущая: Спасибо. Мини-презентация на этом завершена, и теперь у каждого из вас есть возможность задать вопросы друг другу. Опять же это будет происходить в результате проведенной жеребьевки. Вы, Марина, задаете вопрос кандидату под номером 2, это Дмитрий Новиков. У вас 30 секунд на вопрос, а у вас минута, чтобы ответить. Пожалуйста.

Марина Поняхина: Я бы хотела спросить у Дмитрия, что бы он хотел, во-первых, добавить к своей программе, и во-вторых, собирается ли он поддерживать социально незащищенных москвичей. Потому что, на мой взгляд, я приоритетными в своей программе считаю защиту семьи, материнства и детства, помощь пенсионерам, развитие медицинского обслуживания и образования в шаговой доступности, расширение бесплатных досуговых учреждений для москвичей. Также я считаю необходимым вернуть льготы многодетным семьям, независимо от малоимущности. Что бы вы могли добавить?

Ведущая: Вопрос понятен вам?

Дмитрий Новиков: Да, спасибо.

Ведущая: Отвечайте, пожалуйста.

Дмитрий Новиков: Все эти проблемы изложены и детально пункты, как они должны решаться, изложены в программах партии "Яблоко".

Лично я от себя хотел бы сказать, что, в принципе, самый главный недостаток, на мой взгляд, всех кандидатов в том, что они пытаются за людей решить их проблемы. Спрашивая мнение людей, брать на себя инициативу. На мой взгляд, самое правильное будет все-таки людям самим дать возможность проявлять свою инициативу и больше влиять на решения той жизни, в которой, собственно, они и живут. Это самое главное. Потому что мы пытаемся за них все это сделать.

Ведущая: У вас есть еще 20 секунд, чтобы обозначить программу партии "Яблоко", например.

Дмитрий Новиков: Самое главное, на мой взгляд, все-таки это чтобы депутаты не отказывались от своих обещаний. Для этого, я считаю, с депутатами нужно заключать какой-то договор, как в профсоюзных организациях: был коллективный договор и коллектив заключал договор с руководством.

Ведущая: Благодарю вас. Теперь ваши 30 секунд на вопрос Сергею Елисееву. Пожалуйста.

Дмитрий Новиков: Как вы относитесь к тому, чтобы руководство бюджетных предприятий и организаций, учреждений не назначалось сверху чиновниками города, а чтобы оно выбиралось внутри самих трудовых коллективов? Как вы считаете, правильно это или нет?

Ведущая: Спасибо вам за вопрос. Отвечает Сергей Елисеев. Ждем счетчик и начинаем. Пожалуйста.

Сергей Елисеев: Я только за данную инициативу. Естественно, трудовой коллектив будет знать своего руководителя, и, естественно, они будут голосовать, смотреть по тому, как он выполняет свою работу.

Но я обращаю внимание, у нас в Москве (также к вашему вопросу) 128 управ, попробуй объять их по Москве. Естественно, надо объединять эти управы. Меньше будет чиновников, полезнее будет людям: они будут знать конкретно (как раньше был исполком), куда обращаться.

Вот ответ на вопрос.

Ведущая: У вас есть еще 30 секунд, чтобы добавить что-то. Может быть, по поводу своей программы.

Сергей Елисеев: Я еще раз обращаю внимание, что партия ЛДПР за людей. Допустим, я живу на улице Кировоградской, я знаю, что есть проблема: нет стрелки на поворот на Красного Маяка; многие школы без ремонта. Однако обращаю внимание, что Лужков получает пенсию 300 тысяч рублей в месяц. Мы уже по многим школам обратились в департамент образования, чтобы был произведен ремонт.

Многие проблемы, которые есть, надо решать их. Не обещать, а конкретно решать, что мы уже и делаем. По пенсии Лужкова мы уже подали в суд.

Ведущая: Спасибо. И у вас 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Алексею Мишину. Пожалуйста.

Сергей Елисеев: Уважаемый Алексей Валентинович, в Новосибирской области, в Ростовской области чиновникам, которые уволены по негативному основанию, отменены завышенные пенсии. Средняя пенсия по Москве, обращаю внимание, 12 тысяч 500 рублей. Ваша позиция, следует ли отменить, чиновнику, уволенному по негативному основанию, Лужкову пенсию, которую получает он ежемесячно, – 300 тысяч рублей? Ваша позиция?

Алексей Мишин: Знаете, тема достаточно интересная и актуальная. С моей точки зрения, конечно, если идет такое серьезное завышение пенсии чиновникам, которые были уволены по негативным каким-то положениям, то, конечно, этот вопрос нужно решать. И наверное, пенсии не стоит им выплачивать в таком большом объеме.

Но все, что касается Лужкова, – по этой теме мы с вами дебатировали в прошлый раз. И конечно, тематика достаточно актуальная. Моя позиция, что этот человек достаточно много сделал для Москвы, и обсуждать то, что было в прошлом плохого и негативного в его работе, мне кажется, не совсем корректно. Я считаю, что действительно этот человек вложился во многие вопросы, чтобы Москва стала лучше.

То, что сейчас происходит, с моей точки зрения, Москва становится еще более красивой, более открытой и более интересной для жителей нашей столицы и для людей, которые приезжают сюда.

Ведущая: Это был ответ Алексея Мишина. И сейчас у вас также есть 30 секунд на то, чтобы задать вопрос кандидату под номером 5. Отвечает Денис Давыдов. Напомню, что у вас минута, а у вас 30 секунд. Слушаем.

Алексей Мишин: Знаете, Денис, у меня вопрос будет, наверное, по моей специальности, по моей профессии, учитывая, что я – врач. Мне просто хотелось бы узнать ваше мнение как кандидата в депутаты в Московскую городскую Думу, какое у вас отношение к здравоохранению, которое есть в Москве? Это первое. И как вы оцениваете качество обслуживания в наших поликлиниках?

Денис Давыдов: Спасибо за вопрос.

Ведущая: Конкретный вопрос. Отвечает Денис Давыдов.

Денис Давыдов: Готов ответить. В последнее время медицинскими услугами практически не пользуюсь – может быть, состояние здоровья пока позволяет. Но посещая всевозможные организации, где насыщено большим количеством пенсионеров, все ожидают почему-то, в частности, военного пенсионера, приезжающего туда на каталке, а не приходящего своими ногами. И зачастую слышишь от бабушек, от дедушек, от всех тех социально незащищенных слоев населения, что действительно существует проблема.

Существует проблема нахождения в шаговой доступности поликлиник. Она есть, действительно она существует. И, будучи еще воинским начальником, такие проблемы приходилось решать в воинских гарнизонах. Эта проблема мне знакома. Повышать уровень медицинского обеспечения – это главная социальная составляющая, я думаю, каждого кандидата в депутаты и это в целом задача каждого из нас, здесь сегодня присутствующих. Спасибо.

Ведущая: Я вас благодарю, и у вас 30 секунд, чтобы задать вопрос Марине Поняхиной. Мы продолжаем, пожалуйста.

Денис Давыдов: Спасибо. Марина, вы чувствуете в себе силы в случае избрания вас депутатом Московской городской Думы? И с чего вы начнете?

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в МГД 30-го округа

Ведущая: Марина Поняхина отвечает.

Марина Поняхина: Да, я, конечно, чувствую в себе силы. Я уже говорила, что я являюсь депутатом муниципального собрания Аэропорт, поэтому знаю все проблемы изнутри, знаю, что необходимо у многодетных повысить льготы независимо от статуса малоимущности, увеличить возраст детей, имеющих право на семейный отдых, до 17 лет, обеспечить социальной картой второго многодетного родителя. Я знаю, что необходимо инвалидам не просто безбарьерную среду сделать, а обратить внимание на общую универсальную доступность города для инвалидов. Эта общедоступность будет удобна и пенсионерам, и мамам с колясками, и обычным простым жителям. Я считаю, что необходимо покончить с практикой освоения бюджета и с практикой заявительного характера получения льгот. Поэтому я считаю, что именно эти меры нужны всем москвичам. С этого я и начну.

Ведущая: Благодарю, Марина. Круг вопросов и ответов закончен. И сейчас завершающий этап нашей встречи, к сожалению, эфирное время ограничено, мы предоставляем по минуте эфирного времени каждому кандидату на финальное слово. Вы можете рассказать все, что не успели. Полторы минуты таймер.

Марина, я прошу вас, вы по жеребьевке под номером 1. Марина Поняхина.

Марина Поняхина: Спасибо. Ввиду того, что мне увеличили время, все же хочу сказать, что в моей программе основной пункт - обеспечение жильем очередников и прозрачность очереди, потому что я считаю, что необоснованно в настоящее время сокращается очередь и необходима новая программа доступных ипотек. Важным считаю сохранить архитектурное наследие в Москве. Сейчас это бездумно рушится. Соблюдение экологических норм – тоже основная проблема. Борьба с бездумным использованием противогололедных реагентов и установка в Чертанове Южном шумоизоляционных щитов в связи с увеличением транспортных развязок, вплотную прилегающих к домам. Соблюдение законов при благоустройстве дворов и ремонте домов. Создание паспорта дворов. Необходим более жесткий и широкий контроль со стороны жителей за деятельностью управляющих компаний с целью сокращения оплаты ЖКХ. Считаю, что необходимо поддерживать развитие местного самоуправления и обязательно обсуждать с жителями на публичных слушаниях принятие планов развития районов.

В итоге мне хотелось бы сказать, дорогие москвичи, смена городской власти на выборах – это реальная возможность обрести новый облик, решить насущные проблемы. Сегодня жители имеют уникальную возможность.

Ведущая: Спасибо, целый спектр вопросов в вашей программе. Марина Поняхина.

Марина Поняхина: Спасибо.

Ведущая: Кандидат под номером 2 Дмитрий Новиков. Общие намерения, конкретные предложения. Полторы минуты. Слушаем вас.

Дмитрий Новиков: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Новиков. Наша команда от партии "Яблоко" идет в Московскую городскую Думу с инициативой, одной из основных, – это вернуть утраченное доверие жителей к выборам, потому что это основная, к сожалению, проблема: люди не ходят на выборы по понятным причинам. Самая главная часть этого заключается в том, чтобы отстранить чиновников вообще от участия в каких-либо процедурах выборов и передать эти инициативы в руки самих жителей. Эти жители должны выбирать своих представителей, и эти представители должны уже самостоятельно организовывать саму процедуру выборов. Тогда выборы станут честными, и наши граждане снова в них поверят.

Все члены команды от партии "Яблоко" хотят вернуть выборам их настоящее предназначение – менять власть цивилизованным путем, без жертв и революций. Приходите на выборы и поддержите цивилизованное отношение в нашем городе и в стране. Все члены профессиональной команды партии "Яблоко" на вашей стороне.

Ведущая: Спасибо. У вас осталось еще 20 секунд. Я прошу всех кандидатов как-то соблюдать отведенное эфирное время, чтобы мы оставались в рамках законодательства и все находились в равных условиях.

Итак, полторы минуты на финал, кандидат под номером 3 Сергей Елисеев, пожалуйста.

Сергей Елисеев: Сергей Елисеев, житель района Чертаново Центральное. Те проблемы, которые есть, я каждую из них знаю.

Первая – остро стоит проблема жилищного обеспечения. Многие очередники стоят на очереди, и под предлогом, что у них есть какие-то дачи, домики, их массово снимают, это происходит каждый день. Мы многих людей уже восстанавливаем в очереди через Чертановский, Пресненский суды.

В области транспорта – обращаю внимание, что до сих пор ЛДПР обращается в МВД установить знак "Поворот" стрелкой с Кировоградской на Красного Маяка. Много аварий происходит на перекрестке. По поводу знаков. Все здесь операторы, кто снимает нас, знают: массово стоят сейчас знаки "Остановка-стоянка запрещена". Выяснили эту проблему. Многие знаки стоят незаконно. Происходит массовая эвакуация автомобилей, безумные штрафы. С этим надо покончить, потому что эти штрафы идут в карман чиновников.

Обращаю внимание по поводу поликлиники. Алексей Валентинович поднял вопрос. Многие депутаты Мосгордумы даже не знают районную поликлинику. Нынешний состав должен быть по месту жительства прикреплен. Человек живет в Чертанове Центральном, он должен посещать поликлинику именно по месту жительства. Он будет знать эти проблемы, знать людей, а не быть в поликлинике при мэрии Москвы и говорить о тех проблемах, о которых он якобы знает. Он их не знает.

Еще раз обращаюсь к жителям Чертанова Центрального и Чертанова Южного. Партия ЛДПР никогда не была в Мосгордуме. Дайте шанс, изберите меня. Жители Чертанова Центрального, 14 сентября – за ЛДПР, за Елисеева.



Ведущая: Спасибо, благодарю вас. 1,5 минуты у Алексея Мишина.

Алексей Мишин: Дорогие жители районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное! Я бы хотел сказать о том, что моя программа – это не просто программа муниципального депутата района Чертаново Центральное Мишина Алексея Валентиновича. Это программа, которая составлена из ваших пожеланий, из ваших нужд, из ваших требований. За последние два месяца я провел более ста встреч с жителями района, и более тысячи человек приходили на эти встречи, высказывали те пожелания, которые их больше всего беспокоят. Я постараюсь эти пожелания, эти наказы выполнить, если вы меня изберете в депутаты Московской городской Думы, и то, что вас больше всего беспокоит, реализовать. Конечно, много вопросов по здравоохранению, по капитальному и текущему ремонту. Эти вопросы, конечно же, надо решать, но здесь самое главное, с моей точки зрения, ваша позиция. И для того чтобы вы ее проявили, высказали, нужно прийти на выборы. Да, 14 сентября, да, воскресенье, да, многие уедут на дачу, да, хочется отдохнуть, но если вы хотите в дальнейшем принимать участие в жизни нашей столицы и принимать решения, я вас прошу: придите, проголосуйте, и в дальнейшем мы будем строить, решать, проводить в жизнь те решения, которые есть у вас, у наших жителей. Спасибо большое.

Ведущая: Спасибо. Это был Алексей Мишин и его финальное слово. Конкретные предложения по изменению жизни района и процедур выборов сегодня звучат в этой студии.

Кандидат под номером 5 Денис Давыдов. У вас полторы минуты на финал, слушаем. Пожалуйста.

Денис Давыдов: Уважаемые избиратели, 14 сентября я призываю всех прийти на избирательные участки проголосовать душой, сознанием, изучив программы всех партий, представленных здесь, и самовыдвиженцев, сделать осознанный выбор. Только осознанный выбор позволит нам, кандидатам в депутаты, ставшим в дальнейшем депутатами, работать рука об руку вместе с вами. Только зная ваши проблемы, общаясь с вами, получая от вас обратную связь, действующий депутат сможет воплотить в жизнь то, что ему дают в наказах избиратели.

Конечно, сегодня день такой, что много у нас здесь времени тратится на то, чтобы работать языком, но, к сожалению, донести свою позицию не всегда удается каким-то печатным образом или посредством Интернета. Тем не менее решением правительства Москвы проводятся и предоставляется бесплатное время на встречу с кандидатами в депутаты. Я также призываю всех найти время, прийти на то место, где обозначено, и поучаствовать, послушать своих кандидатов, для того чтобы в дальнейшем сделать осознанный выбор, чтобы в дальнейшем можно было с этим депутатом плодотворно работать. Спасибо за внимание.

Ведущая: Финальное слово Дениса Давыдова. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 30-му избирательному округу города Москвы Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Москвичи-избиратели сделают свои выводы, а мы с вами увидимся.