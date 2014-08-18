Полная расшифровка дебатов кандидатов по 44-му округу ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 44 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 44-го избирательного округа. Участие приняли Александр Гнездилов ("Яблоко"), Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), Елена Шувалова (КПРФ). Сетевое издание M24.ru предлагает полную расшифровку первого раунда дебатов.

Ведущий: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва. Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября 2014 года, эфирное время предоставлено согласно законодательству. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев. Мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 44-му избирательному округу. Он включает в себя районы Замоскворечье, Таганский, Тверской и Якиманка. Представлю участников.

Под номером 1 сегодня Александр Гнездилов.

Избирательный округ № 44 Районы: Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка. Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка. Кандидаты: Бекин Александр Шерифович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в аппарате регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя районного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Гнездилов Александр Валентинович .

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность консультанта председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Пономарев Константин Алексеевич .

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в префектуре Западного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной думы Свинцова А.Н. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократической партии России".

Свиридов Илья Тимурович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Земельных дел контора". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шувалова Елена Анатольевна .

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Занимает должность помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Александр Гнездилов: Добрый день.

Ведущий: Илья Свиридов получил во время сегодняшней жеребьевки номер 2.

Илья Свиридов: Здравствуйте.

Ведущий: И Елена Шувалова под номером 3 сегодня у нас в студии. Александр Бекин и Константин Пономарев, как вы можете видеть по пустым трибунам, сегодня не пришли, отказались от участия в дебатах. Сейчас каждый из вас, дамы и господа, может рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас есть ровно одна минута, и кандидаты начинают свое выступление согласно жеребьевке. Минута времени готова, и, Александр Гнездилов, вам слово.

Александр Гнездилов: Доброе утро. Наверное, нужно сказать сначала, кто я такой и как здесь оказался. Меня зовут Александр Гнездилов, я не профессиональный политик, я театральный режиссер, у меня есть свое дело. Почему же я баллотируюсь в депутаты Мосгордумы? В принципе, мне государство, вроде как бы, не очень нужно, я получил образование школьное и вузовское. Правда, школу мою объединили с другой школой сейчас, непонятно зачем, а в вузе некоторые педагоги получают по 2 тысячи в месяц, в ГИТИСе, тоже непонятно зачем. Тем не менее я рассчитывал, что смогу найти место в государственном театре, но рабочих мест для меня не оказалось. Поэтому я создал себе рабочее место сам, открыв независимый театр негосударственный и некоммерческий, который занимается искусством, а не заработком денег и выпрашиванием государственных субсидий.

Так зачем же мне государство? Понимаете, сейчас мне, как и многим из вас, государство указывает, что я могу и что не могу покупать в магазинах и есть. Сейчас государство указывает мне, что я могу читать и что говорить. Вот поэтому я считаю себя обязанным участвовать в его делах.

Ведущий: Спасибо. Этот неприятный сигнал будет извещать вас о том, что ваше время завершилось. Итак, Илья Свиридов, который получил во время жеребьевки номер 2, будет выступать прямо сейчас. Минута времени для него стартует в эту секунду.

Илья Свиридов: Уважаемые избиратели, меня зовут Илья Свиридов. Я родился в 1980 году, всю жизнь живу и работаю в Москве на Таганке, в центре города. Я юрист, окончил университет по землеустройству и вот уже 14 лет я практикую, у меня своя юридическая фирма. В 2010 году я начал свою общественную деятельность. С тех пор удалось сделать многое. Вместе с вами мы боролись с нелегальными эмигрантами, мы останавливаем незаконные стройки, такие как "Хилтон" на Рогожском Валу. Мы сносили незаконные строения, такие как самострой на Таганской площади, и многое-многое другое.

Я стал председателем общественного совета при Мосгордуме, и потом меня избрали депутатом Таганского района. Здесь мой отчет депутата Таганки. И за время моей муниципальной работы мне удалось решить более 600 конкретных задач, которые поставили передо мной вы, избиратели. И сегодня я иду на новый уровень, для того чтобы еще более успешно решать ваши наказы и ваши запросы. Я надеюсь, что вы меня поддержите, ведь Москва верит вам.

Ведущий: Спасибо, вы идеально уложились в предоставленное время. И теперь минута времени будет у Елены Шуваловой, для того чтобы коротко рассказать о себе избирателям. Время пошло.

Елена Шувалова: Здравствуйте, уважаемые товарищи! К сожалению, у меня, наверное, единственная возможность сегодня к вам обратиться через средства массовой информации, поскольку я представляю людей труда и у меня нет возможности платить за дорогое эфирное время. Я коренная москвичка, русская, живу в данном избирательном округе, окончила Московский государственный университет имени М. Ломоносова, кандидат географических наук, доцент, имею второе высшее образование по специальности "государственное строительство и право".

Когда началась перестройка, я не смогла смириться с тем, что происходит разрушение страны. И поэтому пришлось заняться политикой. Политика сама вошла в наш дом. Так что в настоящее время я выдвинута кандидатом в депутаты Московской городской Думы на митинге 30 марта. В Москве.

Ведущий: Спасибо. Ваше время истекло. И раз мы затронули эту тему, то я еще раз напомню, что одновременно мы выходим в эфире и на телеканале "Москва. Доверие", и на радиостанции "Радио Москвы". Сегодня будет еще несколько прямых включений, дебатов, которые вы сможете посмотреть не только на телеканале "Москва. Доверие", но и на телеканале "Москва 24" и услышать в эфире радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы".

Итак, сейчас каждый из вас уже рассказал о своей программе. Возможно, у вас есть какие-то вопросы друг к другу, которые вы сможете задать в соответствии с жеребьевкой, – первый задает второму, второй – третьему, третий – первому, – все достаточно просто. На то, чтобы задать вопрос, у вас будет не больше 30 секунд. На то, чтобы ответить – минута. Итак, согласно нашей жеребьевке Александр Гнездилов задает вопрос Илье Свиридову. Александр, вам слово.

Александр Гнездилов: Уважаемый Илья Тимурович, представим себе семью, которая каждый месяц и каждый год тратит на 10-15% больше, чем зарабатывает. В настоящий момент такой семьей является наша Москва: в бюджете расходов намного больше, чем доходов, – на этот год 216 млрд рублей. Очевидно, что рано или поздно нам или следующему поколению придется эти долги выплачивать, а мы туда все глубже и глубже залезаем. Вопрос: за счет каких конкретно статей бюджета вы намерены сокращать этот дефицит? Спасибо.

Ведущий: Итак, вопрос о том, за счет каких статей бюджета будет происходить сокращение. Если у вас есть ответ, то минута времени, за которую вы должны ответить, стартует прямо сейчас.

Илья Свиридов: Уважаемые москвичи, Московская городская Дума – это орган, который будет избираться по новым правилам. 45 одномандатных округов, в каждом из которых будет избран один конкретный человек, который будет представлять ваши интересы. Какие вопросы будет решать Московская городская Дума? Это самые насущные, самые бытовые, что называется, утилитарные вопросы. Такие, как правила застройки и землепользования, генплан, вопросы бюджета в том числе, вопросы установки пенсий, тарифов ЖКХ и многое-многое другое. Парковки – вот сейчас актуальная проблема.

Ваш депутат, которого вы изберете 14 сентября, – это человек, который будет решать ваши конкретные насущные проблемы. Который будет выбивать капитальный ремонт в вашем доме. Который будет выбивать для вас благоустройство двора – выбивать в хорошем смысле, из чиновников. Который будет защищать ваши права по разным обращениям. Поэтому в моем лице вы всегда найдете надежного защитника ваших прав.

Ведущий: Илья, спасибо. Тем не менее я хотел бы обратить внимание на то, что ответ на заданный вопрос в эфире так и не прозвучал, поэтому я попросил бы кандидатов отвечать именно на вопросы, которые вам задают ваши оппоненты.

Илья Свиридов: Вы знаете, у нас дебаты, поэтому мы отвечаем так, как считаем необходимым.

Ведущий: Разумеется, да, но тем не менее я не могу не подчеркнуть этот момент. У вас есть 30 секунд, чтобы задать ваш вопрос Елене.

Илья Свиридов: Я являюсь муниципальным депутатом, я победил на праймериз, провел за этот период, до 8 июля, более 100 встреч. Постоянно общаюсь с избирателями, постоянно в качестве муниципального депутата веду системную работу. Но к сожалению, моих оппонентов я узнаю только перед выборами непосредственно. Поэтому каких-то конкретных вопросов у меня к ним нет, они могут сами изложить свою позицию по любому вопросу, который им интересен.

Ведущий: То есть минута времени свободного предоставляется благодаря Илье Свиридову вам, Елена Шувалова, и вам сейчас минута времени от нас.

Елена Шувалова: Я попросила бы, чтобы не сбивался таймер во время моего выступления, а то мне трудно судить, сколько осталось времени.

Ведущий: А он, вроде, не сбивается.

Елена Шувалова: Ну что ж. То, что Егор Тимурович, ой, простите, Илья Тимурович – это я с Гайдаром спутала, не задал мне конкретного вопроса, очень жаль. И то, что он не слышал о других кандидатах, – это тоже еще вдвойне жаль, потому что, конечно, меня знают. Меня знают москвичи, мы участвовали во многих конкретных публичных мероприятиях, митингах, пикетах, и как раз то, что он нас не знает, говорит о том, что, может быть, он где-то немножко недорабатывает. Вот, в частности, вчера была встреча Хуснуллина с муниципальными депутатами, там Николай Игоревич, депутат от Тверского района, озвучил мои вопросы к заммэра, насколько я знаю, вопросы Свиридова не прозвучали.

Ведущий: Благодарю. Поскольку это не было ответом на вопрос, то тут сложно что-то резюмировать. Тем не менее у вас будет 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Александру Гнездилову, и эти 30 секунд стартуют прямо сейчас.

Елена Шувалова: Александр Валентинович, знаете, мне хотелось бы задать вопрос даже не по вашей программе или по вашим действиям, а по той ситуации, которая сложилась в студии. Чем вы объясняете, что не пришли Бекин и Пономарев на наши дебаты? Дело в том, что они вообще никак не проявляют активности в избирательной кампании, не выпустили ни одной листовки, и такое ощущение, что они просто Илье Тимуровичу уступают место.

Ведущий: Вопрос, я думаю, понятен, и сейчас у вас будет минута времени для того, чтобы сформулировать свой ответ на него. Я напомню, что у всех равное количество времени в этой студии. Итак, Александр, ваш ответ.

Александр Гнездилов: Я думаю, что все избиратели нашего округа знают, кто у нас кандидат от власти. Достаточно посмотреть, чьи фотографии появляются в каждом номере окружной или районной газеты. Мы также видим это и по присутствию кандидатов в этой студии, и по их ответам на вопросы, которые им задают другие кандидаты: кто говорит заготовками, кто является профессиональным политиком, кто пришел с определенными лозунгами, а кто пытается честно отвечать на те вопросы, которые сегодня формулирует ситуация, и кто готов к открытому диалогу со своим избирателем.

Потому что этого диалога с государством, собственно говоря, нам, людям, и не хватает. Посмотрите – мы не получаем от государства чистый воздух, мы не получаем от государства комфортный, безопасный, надежный транспорт, мы не получаем от государства в достаточной степени социальной поддержки для многих малообеспеченных слоев граждан. Это говорит о недостатке диалога о том, что нам нужны свобода, ответственность, стабильность и здравый смысл. Вот, мне кажется, некоторые вещи, которые стоило бы обсудить.

Ведущий: Ну что ж. Возможность обсуждать есть, возможность для диалога в этой студии тоже присутствует. Сейчас у нас второй раунд вопросов-ответов от кандидатов к кандидатам. Мы пойдем в обратном порядке, то есть кандидат под номером один задаст вопрос кандидату под номером три, от третьего – второму, от второго – первому. Итак, Елена Шувалова спрашивает… Нет, секундочку. Получается Александр Гнездилов задает вопрос Елене Шуваловой. Тут нужно разобраться, поскольку мы только начинаем наши дебаты. Александр, ваши 30 секунд на то, чтобы задать еще один вопрос.

Александр Гнездилов: Уважаемая Елена Анатольевна, очевидно, что проблемы Москвы не являются исключительно городскими. Очевидно, что говорить, что мы можем на городском уровне что-то решить кардинально, и при этом совершенно никак не затрагивая, не меняя ситуацию в стране, – это просто утопия, миф и популизм. В этой связи Московская городская Дума, помимо всего прочего, – орган федерального уровня, который имеет право вносить не только московские, но и общероссийские законы. Какие общероссийские федеральные инициативы вы предложите в первую очередь? Спасибо за ответ.

Елена Шувалова: Да, я хотела бы подчеркнуть, что не надо обещать избирателям то, что не входит в компетенцию Московской городской Думы, а являются вопросами федерального органа. Поскольку времени очень мало, наверное, я бы все-таки остановилась на том, что прежде всего необходимо пересматривать вопросы собственности, но не в том смысле, в котором все время упрекают коммунистов, что они хотят все отобрать. Просто это очень несправедливо, когда люди на начальном этапе перестройки захватили в свою собственность то, что принадлежало людям труда. Речь идет не о том, чтобы отнять у кого-то, а о том, чтобы вернуть отобранное – разобраться в этой краже, которая была осуществлена в начале 90-х годов и позже.

Ведущий: Это единственное о чем вы будете…

Елена Шувалова: Нет, это не единственное. Вопросов очень много, очень много… поправки…

Ведущий: …но перераспределение ценностей…

Елена Шувалова: Поправки надо вносить практически в каждый закон, но просто сейчас время ограничено и я не хочу углубляться, чтобы не обрывать на полуслове.

Ведущий: Акцент понятен. Спасибо! Елена, теперь у вас есть 30 секунд, чтобы задать вопрос Илье Свиридову.

Елена Шувалова: Сейчас Илья Тимурович выступил с таким слоганом "Москва верит делам" - этот же слоган фигурирует во всех его листовках и агитационных материалах. Мне бы хотелось все-таки понять: как-то не совсем по-русски звучит этот слоган. Дело в том, что дела – они или есть, или нет, а вера – она предполагает своего рода гипотезу, психологическую установку. Хотелось бы, чтобы он пояснил эту ситуацию.

Ведущий: Так, вот есть какое-то противоречие, по мнению Елены, и у вас есть минута времени, чтобы это противоречие устранить.

Илья Свиридов: Я коренной москвич и мне с детства известна крылатая фраза "Москва слезам не верит, Москва верит делам". Таким образом, я использовал известную русскую поговорку для того, чтобы в простой форме донести суть того, что, на мой взгляд, должен делать депутат. К сожалению, на сегодня москвичи, да и в целом жители нашей страны очень мало стали доверять и власти, и депутатам. Редко ходят на выборы. Это связано с тем, что мало осталось доверия, мало осталось веры в тех людей, которых вы видите на телевидении, которых вы видите со страниц газет или в Государственной Думе. Я же политик нового типа: я живу на Таганке, живу в центре, работаю здесь же, и я занимаюсь конкретными делами своего округа, своего района.

Ведущий: Илья, спасибо. Теперь ваш вопрос, это будет последний вопрос в этом раунде. Вы задаете вопрос Александру Гнездилову, и 30 секунд времени у вас есть.

Илья Свиридов: Александр Валентинович, у меня такой вопрос будет, всё-таки я его задам, дело в том, что вы, скажем так, из сферы культуры, и сегодня на Таганке (я знаю, что вы живете тоже на Таганке) решается судьба кинотеатра "Победа". Этот кинотеатр был построен в честь победы в Великой Отечественной войне, но на сегодняшний день принято решение о его передаче в пользу Театра марионеток. Ваше мнение по этому вопросу?

Ведущий: Итак, вы уложились в 30 секунд, чтобы задать свой вопрос. И я еще раз переспрошу Александра: что вы собираетесь делать в этой ситуации? Минута времени.

Александр Гнездилов: Спасибо большое за вопрос. Мы с Ильей Тимуровичем встречались в марте на митинге в защиту кинотеатра, и еще один митинг прошел сейчас, 11 августа, который организовывало "Яблоко", вместе с координационным советом инициативной группы Таганского района.

Прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 44 округа



Что касается переселения Театра марионеток в здание кинотеатра, я против этого. Объясню почему. Я не против театра, хотя кукольных театров у нас в районе не один и даже не два, поэтому, в принципе, зачем еще один кукольный театр в одном-единственном районе Москвы – непонятно.

Кинотеатр "Победа" не только памятник и не только место сбора ветеранов войны 9 мая, но это еще и, по сути, единственный кинотеатр в Таганском районе, потому что "Иллюзион", о котором мы все хорошо знаем, у него есть своя узкая специализация (и замечательная специализация): он показывает старые фильмы. В этом смысле сохранение кинотеатра, который показывает хорошее современное кино, необходимо.

Да, можно сказать, что в репертуаре "Победы" слишком много голливудских блокбастеров, но можно поменять репертуар, не закрывая кинотеатра, это совершенно не обязательно. В этом смысле мы видим непродуманность размещения объектов культуры в конкретном районе Москвы.

Ведущий: Ваша позиция понятна. Спасибо, ваша минута времени истекла. Итак, все кандидаты, которые сегодня находятся в нашей студии, смогли задать друг другу по вопросу и получить ответы на них. Теперь еще один вопрос будет от меня, всем одинаковый. Отвечать кандидаты смогут опять же в порядке жеребьевки. Вопрос очень простой.

Представьте, вас выбрали депутатом Московской городской Думы, соответственно, что вы сделаете в первую очередь на своем посту? Итак, первым отвечает у нас Александр Гнездилов, номер 1. Минута времени для вас.

Александр Гнездилов: В первую очередь я бы постарался сбалансировать московский бюджет. Чтобы предотвратить разрастание долгов и необходимость рано или поздно выплачивать их за счет жителей Москвы.

На самом деле в московском бюджете существует достаточно много статей, которые можно сократить, не затрагивая социальные нужды. И мне кажется, что те политики, которые избегают прямого разговора об этом, они как раз готовы в случае чего расплатиться интересом москвичей, карманом москвичей.

Между тем, например, мало кто знает, что в московском бюджете 1%, то есть каждый рубль из 100 в Москве, идет на саморекламу московских чиновников через издаваемые государством, правительством города, префектурами, другими органами власти средства массовой информации. Это более 13 миллиардов рублей на 2014 год.

И это не все расходы, потому что существуют еще бюджетные субсидии. Например, телеканалу "ТВ-Центр" - более 3 миллиардов рублей. И существуют еще, например, долги "Аргументов и фактов", которые при покупке легли на город, через дочерние компании, - это 2 миллиарда рублей.

Если ты хорошо работаешь, тебя не нужно хвалить, если ты хорошо работаешь, тебя похвалят люди.

Ведущий: Спасибо. Минута времени завершилась. Я хотел бы напомнить кандидатам, что если вы озвучиваете подобные цифры в прямом эфире, то хотелось бы, чтобы вы были убеждены, что у вас есть документальное подтверждение.

Александр Гнездилов: Более чем.

Ведущий: Тем более. Прекрасно. Илья Свиридов, получивший номер 2 в сегодняшней жеребьевке, может рассказать, чем он займется после того, как и если он станет депутатом Московской городской Думы. Итак, минута времени у вас есть.

Илья Свиридов: Уважаемые москвичи! Если я буду избран депутатом Московской городской Думы, то прежде всего я начну реализовывать ту программу наказов, которые я собрал за последние несколько месяцев, в период, когда я встречался с вами, готовясь, участвуя в праймериз, и сегодня, сейчас, когда в ежедневном режиме провожу по нескольку встреч во дворах. Собираю наказы по благоустройству, по капитальному ремонту, по текущему ремонту, по вопросам проживания нелегальных мигрантов, по платным парковкам и многое-многое другое. Прежде всего я займусь реализацией этих ваших конкретных наказов по нашей территории, по нашим районам: Таганка, Замоскворечье, Якиманка и Тверской.

Кроме того, за время моей предыдущей деятельности у меня родилось несколько интересных законопроектов, которые, я уверен, улучшат нашу с вами жизнь. И вопросы контроля миграции, и вопросы безопасности, и вопросы транспорта. И вопросы обеспечения старшего поколения. И все эти законопроекты я внесу на рассмотрение Думы.

Ведущий: Спасибо, Илья. И еще одна минута времени для Елены Шуваловой. Вам вопрос тот же – чем вы займетесь, если вдруг будете избраны депутатом Мосгордумы?

На "Радио Москвы" завершились первые дебаты кандитатов в Мосгордуму



Елена Шувалова: Это во многом зависит от того, каким окажется ее состав. Потому что если большинство получат представители трудового народа – тогда мы сможем менять законы Москвы, прежде всего устав города. Вносить, как вы правильно совершенно отметили, законодательные инициативы в федеральные органы власти. Если же большинства представителей трудового народа не будет, а будет большинство представителей крупного бизнеса, тогда я буду просто не щадя своих сил отстаивать интересы трудящихся, бороться за озеленение нашего города, против получения прибыли за счет штрафов за парковки, если даже не видно знака запрещающего, и за счет эвакуации наших автомобилей – много дел нужно сделать.

Ведущий: Что ж, спасибо. У вас осталось 2 секунды времени, но в данном случае послушаем этот сигнал. Судя по всему, у нас остается примерно по 45 секунд на каждого из участников на финальное слово. Если вдруг сегодня что-то в течение дебатов вы не успели рассказать, а очень бы хотелось, то сейчас у вас будет такая возможность. По минуте даже, мне подсказывают. Итак, Александр, вам первая минута предоставляется прямо сейчас.

Александр Гнездилов: Спасибо. Я хотел бы вспомнить два высказывания Рональда Рейгана, одного из самых популярных президентов США. Во-первых, он сказал, что самые страшные слова в любом языке – это "я из правительства, я пришел вам помочь". Во-вторых, он сказал, что правительство похоже на пищеварительную систему младенца – у него зверский аппетит в начале процесса и полная безответственность за получившийся результат в конце. В этом смысле я думаю, что государство должно быть меньше и оно должно сосредоточиться на тех функциях, которые действительно необходимы: на медицине, социальной защите граждан, на защите их прав, на обеспечении безопасности. Государство не должно решать, что имеют и что не имеют право люди покупать в магазинах. Государство не должно решать, что должны люди читать, думать и говорить. Государство не должно решать, что в любой момент по непонятной причине может начаться война и никто в Государственной думе, Совете Федерации не встанет и не скажет "нет", и десятки тысяч молодых людей непонятно за что отправятся на смерть. Я считаю, что нам нужны свобода, справедливость, ответственность, стабильность и здравый смысл.

Ведущий: Спасибо, Александр. Илья Свиридов, для вас сейчас будет одна минута времени, чтобы рассказать что-то еще о себе избирателям. Минута пошла.

Илья Свиридов: Дорогие москвичи. 14 сентября вам предстоит сделать выбор. Выбор не между политическими партиями или идеологиями, а между конкретными людьми: кому из нас вы доверите представлять ваши интересы в Московской городской думе. Ваш будущий депутат должен уметь заставлять чиновников работать, бороться с их ленью и безучастностью. Я единственный из кандидатов, кто прошел муниципальный уровень.

Напомню, что Владимир Владимирович Путин местное самоуправление назвал школой демократии. И я эту школу прошел. Я научился эффективно защищать ваши права. Мосгордума – это орган, который определяет, какие правила жизни в нашем городе. У меня есть конкретные предложения, как улучшить нашу жизнь. Это вопросы контроля миграции и точечных застроек, вопросы благоустройства и транспорта, забота о старшем поколении. Если вы проголосуете за меня, то вы получите опытного юриста и человека с конкретным багажом реальных дел. Ваш кандидат – Илья Свиридов.

Ведущий: Спасибо, Илья. И Елена Шувалова последней выступит в сегодняшней программе. Минута времени для вас.

Елена Шувалова: Дорогие москвичи. 14 сентября вы должны сделать выбор своего представителя в высший представительный орган власти города Москвы. К сожалению, на встречах с вами часто приходится слышать такую фразу: "Мы на выборы не пойдем, нас все достали, нам это все не нужно". Эта позиция неправильная, потому что кого вы выберете, тот и будет представлять интересы или ваши, или крупного капитала. Как определить, кто из кандидатов кто очень просто. Посмотрите, какие средства тратятся кем на избирательную кампанию, кто в состоянии нанимать работников, которые бегают и обклеивают каждый квадратный метр своей агитационной продукцией, а для кого это делают на общественных началах. Кто покупает пакетами десятки баннеров в нашем округе. И в заключение я, конечно, не буду…

Ведущий: Все, благодарю. Минута кончилась, у нас правила достаточно строгие. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мы увидимся с вами на телеканале "Москва. Доверие" уже в 11.30. Не пропустите.