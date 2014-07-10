Москва предоставит налоговые льготы современным агрокластерам

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Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект, согласно которому столичное правительство будет предоставлять льготы владельцам агропромышленных кластеров, организующим хранение, переработку и оптовую продажу продуктов с использованием современной материально-технической базы и применением принципов логистики, сообщает Агентство "Москва".

Предполагается, что в Москве появятся управляющие компании агрокластеров. При регистрации подобной компании к ее руководству будут предъявляться определенные требования, в числе которых - использование современных технологий и методов логистики. Управляющая компания будет координировать деятельность предприятий, размещенных на территории кластера, и организовывать логистические услуги.

Отмечается, что принятие нового закона не повлечет никаких трат из столичного бюджета.

Ранее сообщалось, что первый агрокластер может появится в Москве уже в конце 2014 года. Агрокластеры планируется строить на трех направлениях: северном – район Молжаниново, западном – Саларьево и южном – между Варшавским и Калужским шоссе.