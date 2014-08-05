Предвыборные плакаты и билборды появятся в столице 15 августа

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Кампания по информированию москвичей о выборах в Мосгордуму начнется 15 августа, сообщает во вторник Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Мосгоризбиркоме.

В столице появятся билборды и агитплакаты на остановках общественного транспорта с информацией о проведении выборов. Кроме того, на 20 городских видеоэкранах будут транслироваться информационные ролики, приглашающие москвичей на избирательные участки.

Для привлечения внимания москвичей к выборам будет распространяться сувенирная продукция: открытки, блокноты, брошюры и календари. В рамках кампании в городе пройдут промоакции, рассчитанные на различные целевые группы.

Помимо прочего, с 29 августа в городском общественном транспорте будут звучать специальные аудиоролики, информирующие о выборах. В центрах соцобслуживания видеоролики начнут транслировать с 1 сентября. А накануне выборов горожане получат открытки-приглашения на избирательные участки.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека.

В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".