Пенсионные накопления россиян будут разморожены к 2015 году - Минфин

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Российское правительство не меняло свои планы по пенсионным накоплениям граждан за 2015 год. Они не будут заморожены как в 2014 году, а поступят в управление негосударственным пенсионным фондам (НПФ), заявил глава Минфина Антон Силуанов.
В настоящее время в России действует мораторий на передачу накопительной части пенсий в НПФ. Ранее предлагалось продлить этот мораторий. Все НПФ России, занимающиеся пенсионным страхованием, до 1 января 2016 года обязаны пройти процедуру акционирования, проверку в Центробанке и войти в систему гарантирования пенсионных накоплений.
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"У нас со следующего года заработают негосударственные пенсионные фонды, и все те накопления, которые наши граждане будут отчислять в накопительную часть своей пенсии, будут поступать уже в НПФ", - передает слова Силуанова МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что пенсионные накопления будут проиндексированы согласно уровню инфляции. Кроме того, со следующего года НПФ будут размещать пенсионные накопления граждан в надежные активы, которые будут приносить более высокие доходы.
История вопросаПенсионные накопления - это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд Российской Федерации или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.
Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.