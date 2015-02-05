Между Москвой и Казанью запустят двухэтажные поезда

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"Федеральная пассажирская компания" запустит двухэтажные поезда между Москвой и Казанью, сообщил гендиректор компании Михаил Акулов.

Сейчас двухэтажные поезда курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Даты запуска нового маршрута до Казани пока не уточняются.

"Планы по внедрению двухэтажных поездов не столь масштабные, как мы хотели бы реализовать. Они ограничены инвестициями в 2015-м, 2016-м и 2017 годах. Мы сможем расширить курсирование этих поездов в направлении Москва – Казань", – сказал Акулов.

Кроме того, по словам Акулова, планирует запустить "сидячие" двухэтажные поезда из столицы в Воронеж и Белгород. Окончательный маршрут должны определить к лету текущего года.

"Мы сейчас стоим перед выбором маршрута курсирования другого типа двухэтажного подвижного состава. Это вагоны для сидения, вагоны, предназначенные для межобластных сообщений. Мы выбираем среди тех направлений, которые подтвердили свой высокий спрос на перевозку дневными сообщениями".

Также в компании рассматривается направление Краснодар – Сочи – Адлер.

"Это новые вагоны, которые не эксплуатировались на инфраструктуре железных дорог. Это хороший проработанный европейскими дизайнерами интерьер. Вагоны первого класса с креслами улучшенной конструкции, с широкими проходами. Поезд будет оборудован сразу системой Wi-Fi и доступом к видеосерверу поездного портала", – заключил Акулов.

Напомним, первые двухэтажные составы начали курсировать 2 февраля между Москвой и Санкт-Петербургом .

Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга – 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург – в 6.44. Рейсы совершаются ежедневно. Время в пути составляет 8 часов.

Этот маршрут включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1299 рублей, затем она возрастет.

Купейный вагон поезда включает в себя 64 спальных места вместо 36. Вагон состоит из 4-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Штабной купейный вагон – 50 мест (вместо 18-24), вагон-ресторан может вместить 44-48 человек в обеденном зале.