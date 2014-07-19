В ВАО и СВАО Москвы появятся две линии трамвая

Два трамвайных маршрута появятся на востоке и северо-востоке Москвы

На востоке и северо-востоке Москвы появятся две новые линии трамвая, передает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Так, рассматривается возможность построить линию скоростного трамвая от станции "Шоссе Энтузиастов" в район Ивановское. Прокладка линии предусматривается от станции метро и остановочного пункта на Малом кольце МЖД вдоль шоссе Энтузиастов в Ивановское. На маршруте планируется размещение шести остановочных пунктов. Ввод линии позволит сократить затраты времени на подъезд к метро на 30-40 минут.

Помимо этого, уже утвержден проект планировки участка линии трамвая из района Северный до платформы "Лианозово" Савеловского направления МЖД, там планируется размещение девяти остановочных пунктов. Строительство участка улучшит транспортное обслуживание района Северный, сократив затраты времени на подъезд к станции с 25-30 минут до 10-15 минут.

Время проведения работ на востоке Москвы – 2015-2016 год, а на северо-востоке – 2015-2017 год.

Ранее M24.ru сообщало, что власти Москвы утвердили проект планировки скоростной трамвайной линии в Бирюлево. Линия пройдет от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте планируется разместить 10 остановок - пять в Чертаново и пять - в Бирюлево.