Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наземный транспорт

19 июля 2014, 09:58

В ВАО и СВАО Москвы появятся две линии трамвая

МЖД наземный транспорт остановки трамваи строительство и реконструкция

Два трамвайных маршрута появятся на востоке и северо-востоке Москвы

На востоке и северо-востоке Москвы появятся две новые линии трамвая, передает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Так, рассматривается возможность построить линию скоростного трамвая от станции "Шоссе Энтузиастов" в район Ивановское. Прокладка линии предусматривается от станции метро и остановочного пункта на Малом кольце МЖД вдоль шоссе Энтузиастов в Ивановское. На маршруте планируется размещение шести остановочных пунктов. Ввод линии позволит сократить затраты времени на подъезд к метро на 30-40 минут.

Ссылки по теме

Помимо этого, уже утвержден проект планировки участка линии трамвая из района Северный до платформы "Лианозово" Савеловского направления МЖД, там планируется размещение девяти остановочных пунктов. Строительство участка улучшит транспортное обслуживание района Северный, сократив затраты времени на подъезд к станции с 25-30 минут до 10-15 минут.

Время проведения работ на востоке Москвы – 2015-2016 год, а на северо-востоке – 2015-2017 год.

Ранее M24.ru сообщало, что власти Москвы утвердили проект планировки скоростной трамвайной линии в Бирюлево. Линия пройдет от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте планируется разместить 10 остановок - пять в Чертаново и пять - в Бирюлево.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать