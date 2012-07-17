Сбои в работе аэроэкспрессов не изменят график рейсов Домодедово

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В аэропорту Домодедово не собираются изменять расписание рейсов из-за сбоев работы аэроэкспрессов.

«Чтобы скорректировать расписание самолетов, нужно согласие авиакомпаний. Мы в данном случае сделали все, что могли – проинформировали пассажиров через официальный сайт и проинформировали авиакомпании о возможных задержках», - сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово «Русской службе новостей».

Напомним, сбой в работе поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги произошел накануне вечером в 22.20. Причиной этого стал отказ аппаратуры автоматики и телемеханики на станции Бирюлево. В пресс-службе МЖД предупредили, что отклонения от графика в движении пригородных и пассажирских поездов возможны и в течение дня 17 июля.

До сих пор задержки в движении составов составляют 40-50 минут. Эти неполадки коснулись и расписания аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.