Сообщение о выбросе вредных веществ на МКС оказалось ложным

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NASA опровергло информацию об утечке аммиака в американском сегменте МКС. Нештатная ситуация была связана со скачком давления в охлаждающем контуре, сообщает американское аэрокосмическое агентство в своем Twitter.

"Утечка аммиака не подтверждается. Экипаж сообщил о повышении давления в охлаждающем контуре", - отмечается в сообщении. В NASA добавили, что астронавты проведут ночь в российском сегменте, а люк на свой сегмент откроют к полудню следующего дня.

Представитель агентства Роб Нэвиc рассказал ТАСС, что в центре управления полетами был замечен рост давления в водяном контуре системы охлаждения, а это могло указывать на возможность утечки аммиака, но подтверждения такой информации у специалистов нет.

Кроме того, нештатная ситуация могла произойти из-за ложного срабатывания датчика или из-за проблемы в компьютерной системе.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что в атмосферу МКС попали вещества из системы охлаждения. В Роскосмосе также отметили, что концентрация вредных веществ на российском сегменте МКС находится в пределах допустимых значений.

По словам начальника российского Центра управления полетами Максима Матюшина, безопасность экипажа была обеспечена за счет слаженных и оперативных действий самих космонавтов и астронавтов, а также оперативных групп управления в Москве и в Хьюстоне.

В настоящее время на борту космической станции находятся шесть человек: это американцы Барри Уилмор и Терри Верст, итальянка Саманта Кристофоретти, а также россияне Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров.