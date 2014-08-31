Два человека погибли в аварии на 98 километре МКАД

На 98 километре МКАД столкнулись три автомобиля. В результате аварии два человека погибли, один пострадал, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
По предварительным данным, ДТП произошло около 15.30 на внутренней стороне 98 километра кольцевой дороги.
По словам сотрудника пресс-службы, в результате аварии два человека погибли и один тяжело ранен.
В настоящее время движение на данном участке автодороги затруднено. На месте работают оперативные службы, а также сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины аварии.
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