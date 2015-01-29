Реконструкцию развязки МКАД и Каширки планируют завершить к осени

"Интервью": Андрей Бочкарев рассказал о строительстве метро и дорог

Реконструкцию новой развязки МКАД с Каширским шоссе могут завершить к концу 2015 года. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, основные работы планируют завершить к осени этого года, тогда и откроется движение.

Бочкарев отметил, что после реконструкции развязки МКАД с Каширским шоссе останется достроить одну-две развязки. Одна из них – на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Она, скорее всего, не потребует такой масштабной реконструкции.

Следующий этап – это развязка на пересечении с Профсоюзной улицей. И затем останется Варшавское шоссе, которое, по словам Бочкарева, тоже не является первым приоритетом, поскольку потоки машин там хорошо организованы.

"Большие работы мы провели на Варшавском шоссе. За пределами Москвы наши коллеги сейчас завершают расширения в сторону Подольска. И данная трасса будет одной из самых эффективных и за пределами Москвы, и в самом городе. Таким образом, в этом году мы завершаем программу реконструкции развязок на МКАД", – сказал руководитель департамента.

Развязку на пересечении Каширки и МКАД построят в 2015 году

Реконструкция развязки на пересечении Каширского шоссе и Московской кольцевой автодороги увеличит пропускную способность на 30%.

По словам проектировщиков, новая конструкция кардинально изменит транспортную ситуацию в районе. В настоящее время чтобы съехать на МКАД или повернуть на Каширское шоссе, водителям приходится стоять в заторах – старые "клеверные" развязки не справляются.

Работы на развязке началась в декабре 2013 года и идут в соответствии с графиком, на стройке ежедневно заняты около 500 человек. Этот проект является финальным этапом комплексной реконструкции Каширского шоссе.

Как ранее сообщало M24.ru, 12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них – на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе - введут в эксплуатацию уже в этом году.

"Эти развязки морально и технически устарели и не справляются с возросшими автомобильными потоками. Поэтому их решено реконструировать, заменив конструкциями с направленными съездами", – заявил Бочкарев.

Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок.

Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.

Ведется реконструкция развязок на пересечении кольцевой автодороги с Рязанским и Ленинским проспектами. В этом году планируется начать работы по строительству съездов с МКАД на Профсоюзную улицу.