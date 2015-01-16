Россияне довольны работой многофункциональных центров - ВЦИОМ

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Каждый шестой россиянин пользовался услугами многофункциональных центров, большинство посетителей высоко оценили работу МФЦ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что посетители МФЦ позитивно оценивают их работу. Среди важнейших критериев оценки отмечаются комфорт помещения (88%), удобный график работы (87%), компетентность (85%) и вежливость персонала (84%). Порядка 79% респондентов устраивает место расположение центров, 76% - наличие необходимой информации.

Большинство участников опроса (72%) довольны скоростью обслуживания, но около четверти россиян (24%) остались не удовлетворены этим показателем.

Почти половина россиян (47%) знает о существовании МФЦ в своем населенном пункте, при этом 25% хорошо представляют, чем занимаются данные учреждения, а 22% лишь слышали о них. Уровень информированности значительно выше среди москвичей и петербуржцев (69%) и высокообразованных респондентов(59%). В то же время 52% респондентов узнали об МФЦ непосредственно во время опроса.

Кроме того, большинство россиян, обращающихся в многофункциональные центры (82%), отмечают, что центры помогают экономить время. В частности, 53% участников опроса уверены, что они экономят время существенно, а 29% - хотя бы частично.

Хотя бы раз к услугам МФЦ прибегал каждый шестой респондент - 17% (среди тех, кто что-либо слышал о них — 36%). Чаще всего в них обращались знающие об их деятельности жители обеих столиц (54%), селяне (42%), а также обучавшиеся в вузах (41%), женщины (40%).

Напомним, сейчас в Москве работают 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей Москвы. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 148 услуг и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин". Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов.

Стоит отметить, что столичные МФЦ постепенно будут переходить на работу под новым брендом "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Недавно для сотрудников МФЦ ввели единый свод правил - "Московский стандарт услуг". Он был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса. Отныне работники МФЦ будут руководствоваться принципом "Клиент всегда прав", который является краеугольным камнем коммерческих компаний. Всего в тексте стандарта восемь пунктов. Так, работники центров должны будут беречь время клиентов и проявлять дружелюбие к посетителям в любой ситуации.