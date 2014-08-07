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07 августа 2014, 14:48

Лучшие МФЦ столицы отметят специальными наклейками

МФЦ знаки многофункциональные центры наклейки

Фото: m24.ru

Лучшие многофункциональные центры столицы, которые выбрали в рамках опроса в "Активном гражданине", можно будет узнать по отличительным знакам. Теперь на входе в 17 МФЦ появятся наклейки, подтверждающие их статус.

По итогам онлайн-референдума МФЦ "Старое Крюково" и "Силино", Печатники, а также "Бирюлево Западное" и "Савеловский" признали лучшими сразу в трех номинациях. Вход в эти центры госуслуг украсят наклейками "Лучший МФЦ по скорости обслуживания", "Лучший МФЦ по клиентоориентированности" и "Лучший МФЦ по качеству предоставления госуслуг".

Дважды были отмечены МФЦ "Северный", "Внуково", "Восточное Дегунино", "Ростокино" и "Фили-Давыдково".

Лучшими по скорости признали центры "Марфино" и "Капотня", по "ориентированности на клиентов" - Западное Дегунино, "Восточное Измайлово", а по качеству предоставления госуслуг - "Куркино", "Свиблово" и "Савелки".

Многофункциональные центры Москвы

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Напомним, в рамках летнего опроса о новых возможностях МФЦ жители столицы оценили качество оказания госуслуг в многофункциональных центрах, скорость обслуживания, доброжелательность и вежливое отношение сотрудников.

Сейчас в приложении "Активный гражданин" москвичей спрашивают о том, как улучшить столичные МФЦ. У них интересуются, как им удобнее оценить работу сотрудников центров госуслуг, нужны ли предзапись на получение госуслуг и специальная форма для сотрудников МФЦ, а также какую инфографику москвичи хотят видеть на экранах в многофункциональных центрах.

На сегодняшний день в Москве работают 95 многофункциональных центров. Они предоставляют более 150 услуг и более двухсот видов документов. Ежедневно многофункциональные центры государственных услуг обслуживают более 40 тысяч посетителей.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Кроме того, на этой неделе в Москве стартовал пилотный проект по выдаче студентам социальных карт в многофункциональных центрах. С 4 августа заявки от студентов начали принимать семь столичных МФЦ. Получать соцкарты там будет проще, чем в кассах метро. В дальнейшем столичную подземку планируется освободить от этой обязанности.

На данный момент студенты могут прийти и подать заявление на оформление социальной карты в районах Лефортово, Красносельский, Сокол, Замоскворечье, Нагорный, Нагатино-Садовники и Очаково-Матвеевское. Пилот продлится до сентября, после чего будут подведены итоги. В случае успеха практику распространят на остальные МФЦ.

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