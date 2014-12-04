На сайте столичных МФЦ появились видеоконсультанты

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На сайте столичных многофункциональных центров (МФЦ) появились видеоконсультанты, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Жители столицы могут задать видеоконсультантам интересующие их вопросы о получении госуслуг. Новая функция "Позвонить онлайн" появилась специально для удобства посетителей.

"Теперь, чтобы, не выходя из дома, узнать перечень документов, необходимых для получения той или иной услуги, сроки подготовки этих документов, достаточно зайти на сайт московских МФЦ и позвонить видеоконсультанту", - говорится в сообщении.

При этом, как и прежде, для москвичей ежедневно с 08.00 до 20.00 работает горячая линия МФЦ - 8 (495) 587-88-88. Свои вопросы о работе многофункциональных центров можно задать также на страничках МФЦ в соцсетях: Вконтакте, Facebook и Twitter.

Также на портале государственных услуг города Москвы в режиме онлайн клиентам доступна информация о загруженности любого МФЦ.

Какие новые услуги предоставляют МФЦ Москвы

Сейчас в Москве работают 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей Москвы. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 148 услуг и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин". Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов.

Напомним, столичные МФЦ постепенно будут переходить на работу под новым брендом "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Недавно для сотрудников МФЦ ввели единый свод правил - "Московский стандарт услуг". Он был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса. Отныне работники МФЦ будут руководствоваться принципом "Клиент всегда прав", который является краеугольным камнем коммерческих компаний. Всего в тексте стандарта восемь пунктов. Так, работники центров должны будут беречь время клиентов и проявлять дружелюбие к посетителям в любой ситуации.