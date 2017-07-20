Совфед предложил увеличить финансирование Росгидромета

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Совет Федерации предложил увеличить финансирование Росгидромета. Об этом сообщил и.о. председателя комитета по обороне Совфеда Евгений Серебренников, передает "Интерфакс".

Серебренников напомнил об урагане, который прошелся по столице и области 29 мая и привел к жертвам среди населения. Как не допустить повторения подобной ситуации, сенаторы обсудили с представителями Росгидромета и МЧС, пояснил он. "Сошлись, что необходимо выделение дополнительных ресурсов для гидрометеорологических служб, потому что у них не хватает средств для создания необходимой базы постов для наблюдения, оперативного выяснения ситуации, изменения обстановки", – подчеркнул Серебренников. Сенатор также добавил, что ряд необходимых мер по защите жителей от погодных аномалий уже приняли.

"Хотя уже начинают звучать высказывания, что сегодня очень часто распространяются предупреждения и тем самым снижается их значимость", – отметил Серебренников. По его мнению, властям и синоптикам необходимо найти "золотую середину" в этом вопросе.