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20 июля 2017, 14:23

Политика

Совфед предложил увеличить финансирование Росгидромета

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Совет Федерации предложил увеличить финансирование Росгидромета. Об этом сообщил и.о. председателя комитета по обороне Совфеда Евгений Серебренников, передает "Интерфакс".

Серебренников напомнил об урагане, который прошелся по столице и области 29 мая и привел к жертвам среди населения. Как не допустить повторения подобной ситуации, сенаторы обсудили с представителями Росгидромета и МЧС, пояснил он. "Сошлись, что необходимо выделение дополнительных ресурсов для гидрометеорологических служб, потому что у них не хватает средств для создания необходимой базы постов для наблюдения, оперативного выяснения ситуации, изменения обстановки", – подчеркнул Серебренников. Сенатор также добавил, что ряд необходимых мер по защите жителей от погодных аномалий уже приняли.

"Хотя уже начинают звучать высказывания, что сегодня очень часто распространяются предупреждения и тем самым снижается их значимость", – отметил Серебренников. По его мнению, властям и синоптикам необходимо найти "золотую середину" в этом вопросе.

В начале июня глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета, если представленный ими прогноз погоды окажется неточным или будет опубликован с запозданием. По словам Пучкова, необходимо выработать алгоритм экономической ответственности подразделений Росгидромета за неподтвержденные прогнозы.
Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
МЧС финансирование ураган Росгидромет прогноз погоды власть

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