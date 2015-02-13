Пожар в трех квартирах на востоке Москвы потушили

"Вечер": Один человек погиб при пожаре на Сиреневом бульваре

Пожар в трех квартирах на востоке Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Уточняется, что сообщение о загорании в доме 53 на Сиреневом бульваре поступило пожарным в 20.08.

В 20:53 пожар был локализован, а уже в 21:43 огонь был полностью потушен. Площадь загорания достигла 60 квадратных метров.

По данным ведомства, в ходе ликвидации пожара был спасен 21 человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших в результате пожара. По предварительным данным, возгорание было вызвано утечкой газа.

Напомним, накануне взрыв бытового газа произошел в подмосковном Домодедове. В результате погибли два человека. Еще двое были госпитализированы.

В ноябре прошлого года из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары.

В результате этого пострадали шесть человек. Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир.