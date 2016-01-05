Один человек пострадал при пожаре в общежитии на севере столицы

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Один человек пострадал в результате пожара в общежитии на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"К сожалению в результате пожара пострадал 1 человек", – сообщил представитель спасателей. Ранее из здания были эвакуированы 20 человек, их разместили в соседнем доме культуры.

Напомним, возгорание произошло на первом этаже здания, расположенного по адресу улица Михалковская, дом 34 строение 1. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано, однако о полном тушении пожара, по словам спасателей, говорить еще рано.