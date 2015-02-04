В больнице имени Сперанского созданы лучшие в Европе отделения реанимации – мэр

На базе детской ГКБ имени Сперанского создан современный медцентр

В Москве создали лучшее в Европе отделение детской реанимации, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского.

"В больнице Сперанского созданы лучшие отделения не только в стране, но и среди ведущих европейских клиник, в частности реанимационное детское отделение инфекционной больницы, первоклассный ожоговый центр. В городе такие операции и такой уровень оказания помощи два-три года тому назад был бы в принципе невозможен. Сегодня это другая совершенно ситуация", – отметил Собянин.

По словам мэра, помимо современной инфекционной реанимации в ДКБ имени Сперанского функционирует один лучших в Москве детских ожоговых центров. "Он уникальный, самый лучший не только в Москве, но и в Центральном федеральном округе", – добавил Сергей Собянин.

В Москве появилось лучшее в Европе отделение детской реанимации

Центр рассчитан на 70 коек, в том числе 30 – для детей до 3 лет, 20 – для детей от 3 до 17 лет и 20 коек – в отделении реконструктивно-пластической хирургии.

Врачи центра успешно проводят сложнейшие высокотехнологические операции, успешно применяются комбинированные методы хирургического лечения, включая операцию, позволяющую "вырастить" дополнительную кожу на теле пациента. Ежегодно медицинскую помощь в Центре получают около 1,3 тысячи детей, как из Москвы, так и из других регионов страны.

В то же время реанимационное отделение оснащено самой современной аппаратурой. Около 65% коек предназначено для оказания помощи детям первых дней жизни от рождения до 28 дней. Отделение инфекционной реанимации и интенсивной терапии на 14 коек, в том числе 9 для детей возрастом до 28 дней, работает с октября 2012 года в новом инфекционном корпусе ДКБ им. Сперанского.

Как реализуется программа модернизации здравоохранения

Отделение оснащено по лучшим мировым стандартам оказания экстренной помощи. Сюда поступают дети в угрожающем для жизни состоянии, вызванном различными инфекционными, вирусными, соматическими патологиями.

В частности, это пациенты с заражением крови, желудочным и кишечным гриппами, часто сопряженные с почечной недостаточностью, кровотечением слизистых оболочек и другими осложнениями.

Медицинскую помощь пациентам в отделении реанимации оказывают как штатные сотрудники ДКБ им. Сперанского, так и научные сотрудники московских медицинских университетов и научных медицинских центров. В распоряжении врачей есть все виды инструментальной диагностики, а также клиническая лаборатория, которая позволяет в кратчайшие сроки выявлять характер инфекционной патологии у пациента.

Отметим, в прошлом году в отделении инфекционной реанимации и интенсивной терапии лечение прошли свыше 630 больных. Смертность составила около 5% от числа поступивших пациентов, что является хорошим показателем для отделений реанимационного профиля (в 2011 году до модернизации отделения смертность составляла порядка 10%).

Здравоохранение в Москве и мире

Всего в структуре больницы действуют 33 стационарных отделения, 11 амбулаторных отделений, 8 клинико-диагностических отделений. Для экстренной доставки пациентов больница располагает собственной вертолетной площадкой. Так, в 2014 году было совершено 15 транспортировок детей, пострадавших в ДТП, а также экстренных пациентов из других регионов России, а стационарное лечение в больнице получили почти 40 тысяч детей.

В январе этого года на базе ДКБ им. Сперанского совместно с Первым МГМУ им.И.М.Сеченова в виде пилотного проекта была организована "Университетская клиника педиатрии и детских инфекционных болезней". Она представляет собой новый механизм сотрудничества научно-педагогических работников университета и врачей больницы в целях обмена опытом и совершенствования качества оказываемой медицинской помощи.

В частности, в рамках "Университетской клиники" организованы консилиумы с участием ведущих специалистов университета, больницы, других вузов, НИИ и медицинских организаций – для выработки тактики лечения наиболее сложных и тяжелых больных.

Ряд ведущих специалистов Первого МГМУ был принят в штат больницы в качестве консультантов. Имеющие большой опыт практической работы врачи больницы были приняты в штат университета в качестве ассистентов, что позволит им заниматься педагогической деятельностью.