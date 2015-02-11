В столице не будет памятников Сталину и Дзержинскому - Капков

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В Москве не будут устанавливать памятники Иосифу Сталину и Феликсу Дзержинскому. Об этом заявил на пресс-конференции агентства "Интерфакс" глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

"Я уверен, что нет шансов провести ни ту, ни другую инициативу", - сказал Капков.

Ранее газета "Известия" сообщила, что думская фракция КПРФ подготовила проект обращения к президенту. Коммунисты просили вернуть Волгограду название "Сталинград", а также переименовать одну из центральных площадей Москвы в Сталинградскую и затем установить на ней памятник Иосифу Сталину.

Напомним, коммунисты также неоднократно высказывались за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. С 2000 года этот вопрос рассматривался не менее 7 раз. В последний раз - в июле 2014 года - с идеей возврата монумента выступил 75-летний пенсионер из Калмыкии.

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в очередной раз приняла решение не возвращать памятник на Лубянскую площадь.

11 сентября депутаты КПРФ установили на площади полуметровую гипсовую копию памятника. Она простояла на месте снесенного монумента в центре клумбы несколько часов. Потом памятник сняли и отвезли на хранение в один из офисов КПРФ.