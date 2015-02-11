В столице не будет памятников Сталину и Дзержинскому - Капков

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В Москве не будут устанавливать памятники Иосифу Сталину и Феликсу Дзержинскому. Об этом заявил на пресс-конференции агентства "Интерфакс" глава столичного департамента культуры Сергей Капков.
"Я уверен, что нет шансов провести ни ту, ни другую инициативу", - сказал Капков.
Ранее газета "Известия" сообщила, что думская фракция КПРФ подготовила проект обращения к президенту. Коммунисты просили вернуть Волгограду название "Сталинград", а также переименовать одну из центральных площадей Москвы в Сталинградскую и затем установить на ней памятник Иосифу Сталину.
Напомним, коммунисты также неоднократно высказывались за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. С 2000 года этот вопрос рассматривался не менее 7 раз. В последний раз - в июле 2014 года - с идеей возврата монумента выступил 75-летний пенсионер из Калмыкии.
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Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в очередной раз приняла решение не возвращать памятник на Лубянскую площадь.
11 сентября депутаты КПРФ установили на площади полуметровую гипсовую копию памятника. Она простояла на месте снесенного монумента в центре клумбы несколько часов. Потом памятник сняли и отвезли на хранение в один из офисов КПРФ.
22 августа 1991 года после провала ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) памятник по решению Московского горсовета (Моссовета) был демонтирован с постамента с помощью строительного крана. Сейчас памятник находится в парке искусств "Музеон".