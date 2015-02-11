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Культурное наследие

11 февраля, 14:01

В столице не будет памятников Сталину и Дзержинскому - Капков

КПРФ Сергей Капков проекты культурное наследие комиссия по монументальному искусству памятник Дзержинскому памятник Сталину

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В Москве не будут устанавливать памятники Иосифу Сталину и Феликсу Дзержинскому. Об этом заявил на пресс-конференции агентства "Интерфакс" глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

"Я уверен, что нет шансов провести ни ту, ни другую инициативу", - сказал Капков.

Ранее газета "Известия" сообщила, что думская фракция КПРФ подготовила проект обращения к президенту. Коммунисты просили вернуть Волгограду название "Сталинград", а также переименовать одну из центральных площадей Москвы в Сталинградскую и затем установить на ней памятник Иосифу Сталину.

Напомним, коммунисты также неоднократно высказывались за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. С 2000 года этот вопрос рассматривался не менее 7 раз. В последний раз - в июле 2014 года - с идеей возврата монумента выступил 75-летний пенсионер из Калмыкии.

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Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в очередной раз приняла решение не возвращать памятник на Лубянскую площадь.

11 сентября депутаты КПРФ установили на площади полуметровую гипсовую копию памятника. Она простояла на месте снесенного монумента в центре клумбы несколько часов. Потом памятник сняли и отвезли на хранение в один из офисов КПРФ.

Памятник советскому государственному деятелю, главе НКВД Феликсу Дзержинскому был установлен в 1958 году напротив главного здания КГБ (ныне ФСБ) на Лубянской площади по проекту скульптора Евгения Вучетича. Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн.

22 августа 1991 года после провала ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) памятник по решению Московского горсовета (Моссовета) был демонтирован с постамента с помощью строительного крана. Сейчас памятник находится в парке искусств "Музеон".

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