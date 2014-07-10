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Политика

10 июля 2014, 20:46

Работников Госдумы проверят на знание Конституции России

Госдума экзамены проверки Сергей Нарышкин тестирование МГУ им. М. В. Ломоносова власть Конституция России

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудников Госдумы России проверят на знание главного закона России - Конституции, сообщает в четверг, 10 июля, официальный сайт нижней палаты парламента.

"Мы выполняем поручение председателя Госдумы Сергея Нарышкина о проведении экзамена на знание Конституции, данное им по итогам мероприятий приуроченных к 20-летию Основного закона страны", - заявил замруководителя Госдумы Юрий Шувалов.

Он добавил, что специалистами из МГУ уже разработаны вопросы для тестирования, которое пройдет ближайшей осенью. Презентация программы состоялась 10 июля во время спецсеминара. Участникам была предоставлена возможность проверить свои знания, поучаствовав в пробном тестировании.

Шувалов также отметил, что данное мероприятие открывает "экзаменационный цикл" для сотрудников аппарата.

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