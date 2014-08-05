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05 августа 2014, 16:00

Проект "паспорт за час" может заработать по всей России через год

ФМС паспорта паспорт за час

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект "Паспорт за час" может заработать по всей России через год-два, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ФМС Константина Ромодановского. Накануне стартовал в Севастополе. За день по программе выдали 200-300 паспортов.

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Далее проект будет реализовываться на всей территории Крыма, после чего выдавать паспорта за час начнут в одном из регионов Центрального федерального округа, а потом в Сибирском федеральном округе. Впоследствии такой подход собираются внедрить по всей России. По словам Ромодановского, для завершения пилотного проекта необходимо внести изменения в законодательство и укрепить техническую базу.

Выдавать паспорта по ускоренной процедуре в ФМС решили в связи с присоединением Крыма к России 21 марта. Российские паспорта есть уже у 1,5 миллиона крымчан.

Сейчас восстановить утраченный паспорт можно за 10 дней со дня подачи документов. Для этого необходимо обратиться в подразделение ФМС, которое выдало паспорт. Восстановление документа в другом отделении займет два месяца. Впервые паспорт также можно получить за 10 дней по месту жительства, и за два месяца – в другом подразделении.

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