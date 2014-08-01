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01 августа 2014, 19:02

Внутренние паспорта будут оформлять за час

ФМС паспорта оформлениеи паспорта

Фото: ИТАР-ТАСС

ФМС будет оформлять внутренние паспорта за час, сообщает МИА "Россия сегодня". Процедуру ускоренного получения паспорта продемонстрируют 4 августа в севастопольском подразделении миграционной службы. В дальнейшем получить паспорт за час можно будет по всей России.

Ускоренную процедуру по выдаче паспорта разработали в связи с присоединением Крыма к России 21 марта. Сейчас российские паспорта есть уже у 1,5 миллиона крымчан.

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Сейчас восстановить утраченный паспорт можно за 10 дней со дня подачи всех необходимых документов. Для этого необходимо обратиться в подразделение ФМС, которое выдало документ. Восстановление паспорта в другом отделении займет два месяца.

Впервые паспорт также можно получить за 10 дней по месту жительства, и за два месяца – в другом подразделении.

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