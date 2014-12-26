Эльдар Рязанов. Фото: ТАСС / Астапкович Владимир

Состояние Эльдара Рязанова остается крайне тяжелым, у режиссера парализована половина лица. Он перестал узнавать свою жену.

Медики не берутся делать прогнозы о дальнейшем самочувствии режиссера, сообщили Агентству "Москва" в НИИ имени Бурденко, где находится режиссер.

Эльдар Рязанов был доставлен в клинику вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт" - нарушение мозгового кровообращения в результате образования тромба.

Сначала медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня. Но врачи перевели Рязанова в реанимацию.

В конце ноября состояние режиссера улучшилось, в начале декабря его перевели в обычную палату, Рязанова смогли навестить родственники. Однако состояние режиссера осталось нестабильным и позже ему вновь стало хуже.

Затем режиссер вновь оказался в реанимации. В середине декабря медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что у Рязанова диагностировали воспаление легких, но лабораторно диагноз подтвержден не был.

Эльдар Рязанов - российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.

18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 87 лет.