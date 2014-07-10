Минобрнауки проверят на причастность к ложным ответам ЕГЭ

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Следственное управление СК по Волгоградской области проверит Минобрнауки на причастность к размещению в интернете заведомо ложных ответов к ЕГЭ. Проверка была инициирована депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, сообщает во вторник ИТАР-ТАСС.

Отмечается, что СК проведет проверку в рамках расследования уголовного дела о самоубийстве школьника, покончившего с собой после неудачной попытки воспользоваться ответами к ЕГЭ из сети.

Напомним, что ранее Владимир Бурматов обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о причастности Министерства образования и подведомственных ему структур, а также органов, контролирующих соблюдение законодательства в сфере образования, к созданию групп в соцсетях, где публиковались ложные ответы к ЕГЭ. По мнению депутата, ложная информация могла стать причиной самоубийства школьника в Волгоградской области.

Кроме того, Бурматов передал в следственные органы документы, согласно которым, по его мнению, подведомственные Минобрнауки структуры создавали соответствующие группы в интернете. На эти цели из бюджета могло быть потрачено около 6 миллионов рублей.

Всего с начала этого года Рособрнадзор выявил около 300 сайтов и групп в социальных сетях, торгующих или распространяющих фальшивые материалы ЕГЭ-2014.