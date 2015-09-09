На ЕГЭ по истории школьники будут писать "историческое сочинение"

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На ЕГЭ по истории в 2016 году школьники должны будут написать "историческое сочинение", сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В 2016 году, что касается ЕГЭ, в частности по истории, не будет части с выбором ответов, так называемой тестовой части. Будет введено "историческое сочинение", это тоже повысит качество преподавания истории", – сказал Кравцов журналистам.

Кроме того, все задания по истории будут подведены под историко-культурный стандарт, на основе которого написаны и "единые учебники" истории. С 1 сентября они начнут использоваться в российских школах. По ним уже учится 750 тысяч человек.

Как прошел ЕГЭ-2015

Ранее сообщалось, что российские школьники в 2016 году будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку, но в экспериментальном режиме. Участвовать будут не все субъекты, а только те, кто выразил интерес и где изучение китайского распространено. В число этих регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток и Хабаровский край.

В настоящее время единый госэкзамен проводится по английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам. Выпускники сдают иностранный по желанию, если он необходим для поступления.

Кроме того, столичные школьники смогут еженедельно сдавать пробный ЕГЭ по трем предметам с октября этого года на базе нового Центра независимого тестирования, сообщил директор Московского центра качества образования Павла Кузьмина.

"Очень надеемся, что с октября мы предложим всем 11-классникам итоговые диагностики в формате ЕГЭ по материалам, которые соответствуют материалам 2016 года", – сказал Кузьмин.